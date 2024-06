Județul din România unde se cultivă în cantități industriale planta pe care românii adoră s-o mănânce. Suprafața cultivată s-a triplat într-un singur an

Se pare că planta pe care românii adoră să o mănânce se cultivă în cantități industriale în acest județ din România. Suprafața cultivată s-a triplat într-un singur an și se pare că și cererea este una pe măsură.

Județul din România unde se cultivă în cantități industriale planta pe care românii adoră s-o mănânce

România are cu ce se lăuda. . Totodată, țara noastră este producător și de carne, astfel că putem spune că avem mai toate resursele.

Într-un județ din România însă lucrurile sunt ceva mai speciale. Aici se cultivă în cantități industriale planta pe care românii adoră să o mănânce. De altfel județul a devenit ”campion” când vine vorba de înscrierea în programele „Usturoiul” și „Tomata”.

Usturoiul este planta pe care românii adoră să o mănânce. Aceasta dă un gust aparte mâncărurilor și mai mult de atât, e și accesibilă la preț. .

Și se pare că asta se vede chiar și când vorbim de producția sa. Suprafața cultivată de usturoi pentru care se solicită sprijin s-a triplat față de anul trecut, după cum a subliniat șeful Direcției Agricole Olt, conform .

Oamenii primesc bani pentru a planta roșii și usturoi. Iar dacă vorbim doar de usturoi, în Olt s-au depus 827 de cereri din partea fermierilor, pe o suprafață totală de 1.782 de hectare. Iar statul oferă anul acesta o subvenție de 3.000 de euro pe un hectar.

Usturoiul, una dintre cele mai rentabile culturi

Și se pare că usturoiul este una dintre cele mai rentabile culturi. Acesta nu necesită o îngrijire atât de mare. Pe de altă parte, se plantează destul de ușor, iar recolta este deseori una destul de bogată.

„Probabil că e cea mai rentabilă cultură dintre toate. Cui nu-i convine să pună usturoi, mai ales dacă are și utilajele necesare? Să zicem că-l costă 1.000 euro sămânța, mai are ce cheltuieli mai are, tot rămâne cu peste 1.000 euro/ha doar din ajutor. După care se adaugă ce câștigă din vânzarea usturoiului”, este de părere Ion Drăgoi, directorul DAJ Olt.

Și se pare că și agricultorii au înțeles asta. Atât fermierii mici, cât și cei mari, aleg să planteze usturoi. Iar cifrele par să confirme interesul care a tot crescut în ultimii ani. „Până acum depuneau micii fermieri, care aveau 1-2 hectare, dar acum au început și societățile agricole să pună câte 7-8 hectare, chiar 10”, a completat Drăgoi.

Menționăm că pe lângă usturoi, județul Olt e campion și la numărul de dosare depuse în programul ”Tomata”. Pe de altă parte, în acest caz există alte reguli. Astfel, cei mai mulți preferă să se rezume doar la usturoi.