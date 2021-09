Judoka algerian, suspendat 10 ani pentru retragerea de la Jocurile Olimpice. De ce luase această decizie

Federația Internațională de Judo l-a suspendat zece ani pe algerianul Fethi Nourine pentru retragerea din al Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Luase această decizie din dorința de a evita confruntarea cu un sportiv israelian pe partea sa de tablou.

Nici antrenorul său nu a scăpat nepedepsit. Cu alte cuvinte, celor doi li s-a interzis să participe la evenimentele şi activităţile IJF până pe 23 iulie 2031. Le mai rămâne, însă, o cale de atac: Trbunalul Sportiv de la Lausanne.

ADVERTISEMENT

Judoka algerian care s-a retras de la Jocurile Olimpice pentru a nu înfrunta un israelian a fost suspendat 10 ani

„Am fost şocat când am văzut că tragerea la sorţi mă opunea unui judoka de ‘entitate sionistă’. Nu mă aşteptam, însă nu am ezitat să iau decizia de a mă retrage.

Am luat decizia împreună cu antrenorul meu şi sunt mândru. Mă bucur că am înfuriat ‘entitatea sionistă’ şi că am primit mesaje de susţinere din lumea arabă.

ADVERTISEMENT

Am mers acolo pentru a câștiga o medalie, dar în schimb am câștigat o cauză. Nu voi reveni asupra deciziei, deși consecințele vor fi insuportabile pentru mine.

Această decizie mă onorează şi onorează statul algerian, pentru că preşedintele Abdelmadjid Tebboune a declarat că nu binecuvântează normalizarea (relaţiei cu Israel) şi că susţine cauza palestiniană”, declara Fethi Nourine, în momentul retragerii de la Jocurile Olimpice.

Inițial, acesta l-ar fi avut ca adversar pe sudanezul Mohames Abdalrasool, dar în cazul unei victorii s-ar fi văzut nevoit să dea piept cu israelianul Tohar Butbul.

ADVERTISEMENT

„Am muncit mult pentru calificarea la Jocurile Olimpice, dar cauza palestiniană este mai importantă”, a mai spus sportivul de 30 de ani, de trei ori medaliat cu aur la Campionatele Africane de Judo.

Reacția IJF: „O încălcare clară și gravă a regulamentului”

În schimb, Federația Internațională de Judo susține că Nourine și antrenorul său au folosit cu bună știință Jocurile Olimpice de la Tokyo ca „platformă de protest și promovare a propagandei politice și religioase”, încălcând astfel regulamentele.

„Este evident că cei doi judoka algerieni, cu rea intenție, au folosit Jocurile Olimpice ca platformă de protest și promovare a propagandei politice și religioase, ceea ce reprezintă o încălcare clară și gravă a regulamentelor și Statutelor IJF, a Codului de etică al IJF și a Cartei olimpice”, se arată în comunicatul emis recent.