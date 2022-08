Julia Chelaru i-a făcut o surpriză de proporții mamei sale, cu o ocazie specială: „I-am pus niște bani deoparte și a fost frumos”

Julia Chelaru i-a făcut mamei sale, de ziua ei o surpriză extraordinar de frumoasă. Cea care i-a dat viață s-a trezi cu artista la poarta ei. Și pentru că nu s-a pregătit așa cum o face de obicei, mama Juliei și artista au petrecut la un restaurant cu specific italian. Însă, surpriza nu se oprește aici. Julia Chelaru intenționează să își ducă mama într-o destinație în care își dorește, să ajungă de mai mult timp, și anume la Lisabona.

Cum a petrecut Julia Chelaru de ziua mamei sale și ce surpriză i-a făcut acesteia

spune că mama sa nu se aștepta să o vadă la poartă, dar ea a profitat de câteva zile libere, mai ales că aniversarea acesteia a fost în timpul săptămânii și i-a fost mai ușor să se rupă de activitatea artistică. Au petrecut frumos la un restaurant și s-au simțit bine. Au râs și au depănat amintiri.

Și pentru că mama artistei pictează, aceasta i-a dăruit fiicei sale un tablou frumos. Iar Julia susține că orice operă de artă se plătește. Și așa a pus un bănuț deoparte pentru mama sa, în contul tabloului realizat special pentru ea.

„Nu se aștepta să trec pe la ea chiar de ziua ei. Am avut și eu câteva zile libere, mai ales că s-a întâmplat aă fie în timpul săptămânii și atunci mi-a fost mai ușor, mai simplu. Și i-am făcut o surpriză. S-a bucurat. Și, pentru că nu s-a pregătit, neștiind că vin, așa cum se pregătea ea de obicei, am hotărât să mergem la un restaurant cu specific italian. Și am mâncat bine, am râs, am depănat amintiri.

I-am făcut și eu un cadou frumos. Și ea mi-a făcut un cadou, pentru ziua mea, un tablou pictat de ea. Pentru că mama pictează și i-am spus că nu-l primesc de cadou, că așa se plătește o operă de artă și, mă rog, nu a acceptat, dar i-am pus niște banii deoparte. Și a fost frumos”, a declarat Julia Chelaru, pentru FANATIK.

Julia Chelaru: ”Aș vrea să mergem împreună la Lisabona”

Julia Chelaru spune că mama sa îi este o bună prietenă și că dorește să îi mai facă încă o surpriză celei care i-a dat viață. Artista își dorește foarte mult să o ducă la Lisabona. Nu ar fi prima lor vacanță împreună. Cele dou au mai vizitat Istanbul și Praga.

În vacanța de trei zile petrecută în Piatra Neamț cu mama sa, Julia a mai făcut baie în piscina casei, realizată pe un garaj, chiar de tatăl ei.

„Noi suntem foarte bune prietene, povestim și rămâne să îi mai fac încă o surpriză. Să vedem cum facem de o vacanță. Aș vrea să mergem împreună la Lisabona. Am mai fost împreună, doar noi două, în Praga și în Turcia la Istanbul și m-aș mai gândi la Lisabona, pentru că își dorește foarte mult.

Mama este singură acolo, se ocupă de curte, de flori. Chiar mi-a făcut plăcere să îi văd și florile pe viu, că de la an la an mai pune câte ceva, și am făcut și eu baie, în piscina de pe garaj. Este o invenție de-a tatălui meu, și după atâția ani, încă stă foarte bine. Și a fost așa o vacanță, trei zile frumoase de relaxare și de povești”, a mai spus

Mama artistei este învătățoare de profesie și se numește Elena. Julia Jianu nu are copii. A divorțat de actorul Bogdan Jianu. Acum are o relație cu un bărbat pe nume John.