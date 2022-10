Julia Chelaru, relansare de 10.000 de euro. Piesa cu care cântăreața speră să “spargă” topurile muzicale

Julia Chelaru (45 de ani) este o apariție constantă în showbiz-ul românesc, încă de pe vremea când Costi Ioniță lansa vedete pe piața muzicală. în urma hit-ului pe care l-a cântat, Julia a decis să se relanseze pe piața muzicală.

Julia Chelaru se relansează pe piața muzicală. A scos 10.000 de euro din buzunar pentru noul videoclip

Cântăreața a adoptat un nou stil muzical, cu accente orientale, comercial în zilele noastre. se adaptează rapid la cerințele publicului și a trecut de la un stil la altul, fără probleme, fiind ajutată și de vocea ei inconfundabilă.

ADVERTISEMENT

Surprinzător este faptul că Julia a renunțat și la numele de scenă cu care s-a consacrat, mai exact, numele fostului ei soț, Jianu, și vrea să-l folosească pe cel de fată, Chelaru. Acest demers este făcut pentru a rupe orice legătură cu fostul soț.

Cântăreața a dezvăluit, pentru FANATIK, faptul că adoptarea noului stil muzical era necesar, pentru că tendințele se schimbă și vrea să fie mereu pe placul publicului. Imagini, în exclusivitate, de la filmarea noului videoclip, vedeți chiar în acest articol.

ADVERTISEMENT

Cu ținute provocatoare și cu un look nou, Julia Chelaru a filmat pentru relansarea ei într-un cadru de vis, în mijlocul naturii, iar melodia pe care urmează să o lanseze este inspirată dintr-o poveste de dragoste trăită chiar de ea. Protagonist în videoclipul muzical a fost un tânăr venit din Nepal.

„E o piesă tare drăguță, frumoasă, de dragoste, cu niște versuri așa de corazon, dar într-adevăr cu o schimbare de stil. Foarte multă lume poate că mă știe cântând un anumit gen, mai mult pop. M-am dat așa puțin pe muzică mai comercială, cu un ritm mai alert. Mai veselă piesa pentru că eu sunt o persoană veselă și ar fi fost păcat să nu merg pe trend-ul ăsta. E o piesă de dragoste, dar, în același timp, ritmată.” a spus Julia Chelaru.

ADVERTISEMENT

„Inima-n palmele mele” este noua melodie de dragoste a Juliei Chelaru

Cântăreața speră ca noua ei piesă dedicată iubirii să ajungă în topuri și așteaptă cu nerăbdare să o împărtășească, în curând, publicului. Direct de la filmări, Julia ne-a vorbit și despre decizia pe care a luat-o cu privire la numele de scenă. Cum toată viața a muncit pentru cariera ei, artista a hotărât să nu mai folosească numele fostului soț nici măcar la evenimente.

„Toată lumea știe că ani de zile am avut Julia Jianu, multă lume îmi mai spune și acum Julia Jianu, dar eu nu mă supăr, pentru că asta este viața, ne mai despărțim, ne mai împăcăm… Era un nume dobândit după o căsătorie, dar, având în vedere că ne-am despărțit, mi-a rămas Julia Chelaru și mă bucur că mi-a rămas, pentru că e un nume care îmi poartă noroc.

ADVERTISEMENT

Am avut o vară incendiară, cu multe spectacole. Lumea mă solicită, mă caută și un nume nu te schimbă într-un fel sau altul. Am rămas Julia Chelaru, dar să știi că multă lume îmi mai spune și Julia Jianu, dar, asta este, nimeni nu se supără. Important e că sunt eu, Julia, asta e cel mai important. (…)

ADVERTISEMENT

Orice face parte din trecutul nostru, noi nu trebuie să avem nicio urmă de regret pentru nimic din ceea ce am făcut, așa cum nu am nici eu. Și, bineînțeles, că dacă oamenii m-au asociat cu acel nume, categoric îi las să-și facă treaba. Sunt primari, la zilele comunelor, orașelor, care mi-au scris pe afiș Julia Jianu, pentru că așa m-au știut ei și așa au scris. Așa că nu mă deranjează!” a specificat Julia Chelaru.

Cântăreața susține că este hotărâtă să se reinventeze de fiecare dată când este nevoie și investește bani, timp și suflet în imaginea ei. Cu un look sexi, așa cum a obișnuit mereu publicul, Julia Chelaru nu are rețineri când trebuie să facă show pe scenă.

Noul videoclip este inspirat din viața Juliei Chelaru și este filmat în natură

Artista și-a pus inima-n palmele fanilor ei și este pregătită să lanseze cea mai nouă melodie de dragoste inspirată din experiența vastă de viață pe care o are. Dramele suferite de Julia Chelaru au făcut-o să simtă nevoia de exteriorizare prin muzică.

„Povestea videoclipului nu este una foarte complicată, este una simplă, dar în același timp reprezentativă. Este ceva fin, din care noi doar putem să întrezărim, nu este o poveste în sine. (…) Eu sunt puțin așa, o să vedeți un fel de povestitoare a clipului și în același timp o mică vrăjitoare ca să spun așa. Adică îi cam vrăjesc eu pe ei doi cumva să rămână sau nu împreună. Este un clip de imagine, că așa îl numim noi artiștii, un clip de imagine, dar pe ici pe colo cu mici accente care să înfrumusețeze clipul.” a precizat Julia Chelaru.

Julia Chelaru, despre noile tendințe muzicale: „Sunt texte sunt ușor puerile!”

„Sunt foarte mândră de textul ăsta, pentru că nu este un text care se poartă mai nou, să spun așa pueril, noi așa îl numim, dar nu vrem să jignim pe nimeni. Sunt texte care vor să ajungă imediat la sufletul oamenilor și atunci ele sunt ușor puerile, adică foarte ușor de reținut. Eu nu am vrut lucrul ăsta neapărat, deși versurile se rețin ușor, dar aș spune că sunt metafore pe ici pe colo, sunt versuri gândite. Marc Stam mi-a făcut versurile.” a declarat Julia Chelaru, pentru FANATIK.

Julia Chelaru își cântă dramele din dragoste

Cântăreața spune că a fost mereu o carte deschisă pentru fanii ei și nu și-a ascuns viața personală. Ba din contră, și-a pus sufletul pe tavă și a mărturisit dramele suferite de-a lungul vieții.

„De-a lungul vremii, noi am trăit tot felul de povești. Eu am fost, nu știu cât mai sunt acum, dar am fost o romantică incurabilă și categoric puneam suflet și eram genul de pasională cu versuri, cu cuvinte foarte pompoase. Dacă îți scriam eu o scrisoare pe la 17 ani, te îndrăgosteai absolut de mine pentru că îmi plăcea această dramă. Puțin dramatism într-o relație la început chiar nu strică niciodată. Da, am trecut și prin așa ceva!” a încheiat Julia Chelaru.