Julian Alvarez, prima reacție după penalty-ul anulat de VAR în Atletico – Real Madrid: „Dureros”

Atletico Madrid s-a oprit în faza optimilor UEFA Champions League. Echipa antrenată de Diego Simeone a fost învinsă de Real Madrid la loviturile de departajare, acolo unde a avut loc și un moment controversat, ce l-a avut în prim-plan pe Julian Alvarez.

Julian Alvarez a marcat din penalty contra Realului, dar reușita a fost anulată de VAR

Atletico și Real Madrid au luptat până la epuizare pentru un loc în , iar în cele din urmă campioana en-titre este cea care a avut câștig de cauză, calificarea fiind decisă la loviturile de departajare.

Julian Alvarez a marcat de la punctul cu var pentru echipa antrenată de Diego Simeone, dar acesta a alunecat în momentul execuției, a atins mingea de două ori și astfel .

de la finalul partidei, iar , ca urmare a solicitării făcute de clubul Atletico Madrid.

Fotbalistul argentinian a oferit o primă reacție după eliminarea din competiție, însă nu a spus nimic despre momentul în care a executat acea lovitură de la 11 metri: „Dureros să fim eliminați după ce am dat totul pe teren și am luptat până în ultimul minut. Nu am reușit, dar această echipă a arătat caracter, devotament și inimă.

Mulțumim fanilor noștri că sunt mereu alături de noi, susținându-ne fără oprire și făcând fiecare meci special. Acum trebuie să privim înainte și să ne concentrăm pe ce urmează. Felicitări Real Madrid pentru calificare”, a scris Alvarez.

Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial. Ahora toca… — Araña 🕷 (@9julianalvarez)

Comunicatul UEFA cu privire la golul anulat din penalty al lui Julian Alvarez

„Atlético Madrid a solicitat explicații de la UEFA cu privire la incidentul care a dus la anularea loviturii de la 11 metri executate de Julián Álvarez la finalul meciului de ieri din Liga Campionilor împotriva lui Real Madrid.

Deși contactul a fost minim, jucătorul a atins mingea cu piciorul de sprijin înainte de a șuta, așa cum reiese din clipul video atașat. Conform regulamentului actual (Legea 14.1 din Legile Jocului), VAR-ul a fost obligat să intervină și să îi semnaleze arbitrului că golul trebuie anulat.

UEFA va iniția discuții cu FIFA și IFAB pentru a analiza dacă regula ar trebui revizuită în cazurile în care dubla atingere este clar neintenționată”, se arată în comunicatul UEFA.