Julian Nagelsmann, discurs emoționant după eliminarea Germaniei de la EURO 2024. A anunțat ce se întâmplă cu Toni Kroos

Julian Nagelsmann a fost prezent la o conferință de presă, la o zi după eliminarea de la Campionatul European. Tehnicianul a abordat mai multe subiecte, însă cel principal a fost despre Toni Kroos.

Julian Nagelsmann a anunțat cine va fi înlocuitorul lui Toni Kroos în naționala Germaniei

. Julian Nagelsmann a vorbit despre echipa națională, dar și despre Toni Kroos, meciul cu ibericii fiind ultimul „dans” al jucătorului.

ADVERTISEMENT

“Am reușit să unim fanii. Sper că această simbioză va fi prezentă și în alte cadre sociale mult mai importante. Mi s-a mai spus și că nu se întâmpla prea des ca jucătorii să aibă lacrimi în ochi în momentul în care părăsesc cantonamentul naționalei.

Îmi va fi dor de oamenii cu care am lucrat în ultimele săptămâni. Îmi va fi dor de momentele emoționante trăite la acest turneu. Am experimentat toate vârfurile, atât cele pozitive, cât și cele negative. De la agonie, la extaz, în minutul 89.

ADVERTISEMENT

Toni Kroos? Să îl înlocuim cu cineva de aceeași valoare nu se va putea imediat. E greu să fie înlocuit. Dacă nu ar fi fost, atunci n-ar fi fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Aleksandar Pavlovic și Angelo Stiller sunt doi jucători care l-ar putea înlocui dacă ne referim la stilul de joc. Sau chiar Pascal Gross, care are deja 33 de ani. Din punctul nostru de vedere, vom reuși să găsim soluții”, a declarat Julian Nagelsmann la conferința de presă.

Julian Nagelsmann a fost instalat în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Germaniei în septembrie 2023, iar tehnicianul mai are contract până în iulie 2026, după Cupa Mondială din Canada, Mexic și SUA.

ADVERTISEMENT

114 selecții și 17 goluri a reușit Toni Kroos în 14 ani petrecuți la echipa națioanală a Germaniei

Toni Kroos, prima reacție după Spania – Germania 2-1: „Asta e cea mai mare problemă, nu că îmi închei eu cariera”

După eliminarea de la Campionatul European, Toni Kroos a vorbit atât despre partida pierdută, cât și de faptul că pune „ghetele în cui”. Mijlocașul s-a arătat dezamăgit de părăsirea competiției.

ADVERTISEMENT

“A fost un meci în care am dat tot ce am putut. Am fost foarte aproape, iar asta face ca gustul să fie și mai amar acum. La momentul acesta, cea mai mare problemă este că am fost eliminați, nu dezamăgirea că eu îmi închei cariera în acest fel.

Împreună am avut un obiectiv mare, însă el a fost spulberat acum. Totuși, vom realiza ulterior că am făcut un turneu bun. Putem să fim mândri”, a declarat Toni Kroos după meciul în fața Spaniei, la ARD.

, fotbalistul declarând că își va agăța „ghetele în cui” după Campionatul European desfășurat în Germania.

Campionatul și Supercupa Spaniei, dar și Champions League au fost trofeele cucerite de Toni Kroos în ultimul său sezon ca fotbalist profesionist, însă cel mai important trofeu cucerit în carieră este cu siguranță Cupa Mondială din 2014.