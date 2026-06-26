Julian Nagelsmann, înfuriat la conferința de presă de după Ecuador – Germania 2-1: „Încetați să vorbiți prostii!”. Ce l-a deranjat pe selecționerul nemților

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Ecuador a produs o mare surpriză învingând cu 2-1 Germania în ultimul meci al Grupei E de la CM 2026. Nemții au condus, dar s-au văzut egalați și chiar învinși pe final. După fluierul final, Julian Nagelsmann a participat la conferința de presă. Unul dintre jurnaliști a reușit să îl irite puternic pe selecționerul „Die Mannschaft”.

Ce a spus Julian Nagelsmann după Ecuador – Germania 2-1

Germania obținuse calificarea în runda următoare după primele două jocuri din grupă, având 6 puncte la ora meciului cu Ecuador. Nemții nu își făceau griji în privința partidei, sperând la cel puțin un egal. Sud-americanii s-au ținut însă pe poziții, într-un meci în care

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După , jurnaliștii au vrut să vorbească la conferința de presă despre motivația pe care o aveau jucătorii lui Julian Nagelsmann, ținând cont că Germania nu avea dubii în privința accederii în șaisprezecimi. Atunci, tehnicianul a luat foc. „Dacă am abordat serios meciul? Vă rog, încetați să vorbiți prostii“, a fost replica acidă a lui Nagelsmann.

„Trebuie să învățăm că, după un început bun și un gol rapid, este necesar să acționăm mai calm și să nu începem să schimbăm prea des pozițiile. Pe teren a fost prea multă improvizație.

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Avem nevoie de mai multă răbdare și trebuie să menținem o structură și o așezare mai clare pe teren. Când la asta se adaugă și pierderea prea frecventă a mingii, la un moment dat devine foarte dificil“, a mai spus Julian Nagelsmann.

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Cu cine va juca Germania în șaisprezecimile CM 2026

Câștigătoarea ediției din 2014 vrea să pună din nou mâna pe marele trofeu, după evoluții nu tocmai demne de statutul său în 2018 și 2022. Germania s-a calificat mai departe de pe primul loc, cu 6 puncte și își așteaptă adversara din șaisprezecimile CM 2026 în urma stabilirii celui mai bun loc 3 din grupele A, B, C, D și F.

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