Julian Nagelsmann, out de la naţionala Germaniei! Antrenorul de cinci stele pe care vor să îl numească nemţii

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Campionatul Mondial se apropie cu pași repezi de faza optimilor, acolo unde naționalele calificate vor da totul pentru a face un nou pas către actul final. Deși a încheiat pe prima poziție în Grupa E, Germania nu a reușit să treacă de faza șaisprezecimilor. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât Die Mannschaft a fost trimisă acasă de către reprezentativa din Paraguay.

Julian Nagelsmann, out de la naţionala Germaniei

Surprizele sunt normale în fotbal, însă, de cele mai multe ori, antrenorul echipei înfrânte plătește cu postul. Totuși, Julian Nagelsmann nu vede eliminarea de la Campionatul Mondial drept un capăt de drum. Mai mult decât atât, selecționerul a transmis că se gândește deja la următoarele competiții.

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Lui Nagelsmann i s-a reproșat în dese rânduri că nu folosește cea mai bună garnitură. Deniz Undav, de exemplu, a dat un randament excelent la turneul final, însă nu a fost titularizat în partidele din grupă. Deși tehnicianul nu ia în calcul o despărțire, a anunțat că oficialii federației l-au sfătuit deja să demisioneze.

„Nu sunt omul care să fugă de responsabilități în astfel de momente. Sunt pregătit să merg mai departe. Dacă nu mă mai vor, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a spus Julian Nagelsmann după eliminarea de la CM 2026.

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, după Campionatul European. În ciuda acestui lucru, dacă nu va demisiona, actualul selecționer va fi demis, DFB urmând să anunțe despărțirea pe parcursul săptămânii viitoare. Practic, este doar o chestiune de timp până ruptura se va produce.

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37 de meciuri a adunat Julian Nagelsmann la echipa națională a Germaniei, iar bilanțul arată astfel: 23 de victorii, 6 remize și 8 înfrângeri

Jurgen Klopp, favorit pentru postul de selecționer al Germaniei

Federația Germană de Fotbal are deja înlocuitorul perfect: Jurgen Klopp (59 de ani). Deși nu a mai antrenat de doi ani, de când a plecat de la Liverpool, , chiar Real Madrid exprimându-și dorința de a-l semna după sezonul mult sub așteptări. Potrivit sursei amintite mai sus, tratativele de negocieri au fost deja demarate.

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