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Julian Nagelsmann, out de la naţionala Germaniei! Antrenorul de cinci stele pe care vor să îl numească nemţii

Julian Nagelsmann este pe punctul de a pleca de la naționala Germaniei. Federația vrea să numească un antrenor de cinci stele pe poziția de selecționer.
Iulian Stoica
02.07.2026 | 20:22
Julian Nagelsmann out de la nationala Germaniei Antrenorul de cinci stele pe care vor sa il numeasca nemtii
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Julian Nagelsmann, out de la naţionala Germaniei! Antrenorul de cinci stele pe care vor să îl numească nemţii. Foto: Profi Media
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Campionatul Mondial se apropie cu pași repezi de faza optimilor, acolo unde naționalele calificate vor da totul pentru a face un nou pas către actul final. Deși a încheiat pe prima poziție în Grupa E, Germania nu a reușit să treacă de faza șaisprezecimilor. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât Die Mannschaft a fost trimisă acasă de către reprezentativa din Paraguay.

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Julian Nagelsmann, out de la naţionala Germaniei

Surprizele sunt normale în fotbal, însă, de cele mai multe ori, antrenorul echipei înfrânte plătește cu postul. Totuși, Julian Nagelsmann nu vede eliminarea de la Campionatul Mondial drept un capăt de drum. Mai mult decât atât, selecționerul a transmis că se gândește deja la următoarele competiții.

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Lui Nagelsmann i s-a reproșat în dese rânduri că nu folosește cea mai bună garnitură. Deniz Undav, de exemplu, a dat un randament excelent la turneul final, însă nu a fost titularizat în partidele din grupă. Deși tehnicianul nu ia în calcul o despărțire, presa din Germania a anunțat că oficialii federației l-au sfătuit deja să demisioneze.

„Nu sunt omul care să fugă de responsabilități în astfel de momente. Sunt pregătit să merg mai departe. Dacă nu mă mai vor, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a spus Julian Nagelsmann după eliminarea de la CM 2026.

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Contractul lui Julian Nagelsmann este scadent în data de 31 iulie 2028, după Campionatul European. În ciuda acestui lucru, dacă nu va demisiona, actualul selecționer va fi demis, DFB urmând să anunțe despărțirea pe parcursul săptămânii viitoare. Practic, este doar o chestiune de timp până ruptura se va produce.

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Jurgen Klopp, favorit pentru postul de selecționer al Germaniei

Federația Germană de Fotbal are deja înlocuitorul perfect: Jurgen Klopp (59 de ani). Deși nu a mai antrenat de doi ani, de când a plecat de la Liverpool, Klopp este la mare căutare, chiar Real Madrid exprimându-și dorința de a-l semna după sezonul mult sub așteptări. Potrivit sursei amintite mai sus, tratativele de negocieri au fost deja demarate.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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