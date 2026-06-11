Julian Quinones, primul marcator de la Cupa Mondială 2026. Povestea de film a columbianului care a ales să joace pentru Mexic

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Cupa Mondială 2026 a început extrem de spectaculos cu un gol marcat devreme de Julian Quinones. Reușita atacantului în vârstă de 29 de ani a aprins tribunele stadionului Azteca din Ciudad de Mexico.

Julian Quinones a înscris primul gol de la Cupa Mondială 2026

Aflați pe teren propriu, . După o intervenție extraordinară a portarului sud-african Ronwen Williams la șutul lui Raul Jimenez, a venit golul reușit de Julian Quinones.

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Era doar minutul 9 când Williams i-a pasat riscant la 25 de metri lui Yaya Sithole. Acesta, fără să se informeze, a făcut o preluare largă și i-a permis lui Erik Lira să-l deposedeze într-o poziție extrem de periculoasă.

Mingea a ajuns la Quinones, care a preluat perfect și de la 16 metri l-a învins pe portarul sud-african cu un șut puternic, marcând . A fost momentul care i-a făcut pe cei peste 87.000 de fani mexicani prezenți pe stadionul Azteca să înnebunească de fericire.

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Cine este Julian Quinones

Noul erou al Mexicului s-a născut în Magui Payan, o regiune izolată și săracă din Columbia. Tatăl său a părăsit familia când el era mic, iar mama sa l-a crescut împreună cu cele trei surori. Povestea lui este una de ascensiune impresionantă, de la condiții modeste la fotbalul de elită.

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În ciuda dificultăților, a ajuns un fotbalist foarte atractiv și a fost curtat simultan de două naționale. În 2023, atât Mexicul, cât și Columbia l-au avut în vizor, iar el a ales să reprezinte Mexicul după naturalizare, spunând că țara i-a oferit șansa de a deveni fotbalistul și omul care este astăzi.

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Julian Quinones, ascensiune spectaculoasă

Pe când era doar un copil, Quinones a avut de ales între fotbal și a continua studiile, dar dragostea pentru sportul rege a învins. Așa a ajuns la Club Deportivo Futbol Paz, acolo unde a fost repede remarcat de mexicanii de la Tigres.

Transferat la echipa a doua a celor de Tigres pe când avea doar 18 ani, atacantul a impresionat încă de la debut, înscriind 50 de goluri în 38 de partide. Împrumutat pentru a prinde experiență la Venados FC și Lobos BUAP, Quinones s-a întors direct la echipa mare a lui Tigres.

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A avut un prim sezon foarte bun, dar apoi randamentul său a scăzut și a fost împrumutat la Atlas, formație care după un an l-a achiziționat definitiv pentru 2,6 milioane de euro. După încă un an a semnat cu Club America, care a plătit 9,1 milioane de euro pentru aducerea sa.

Noua sa aventură s-a încheiat după doar un an, deoarece în vara lui 2024 s-a transferat la Al-Qadsiah din Arabia Saudită, pentru 13,8 milioane de euro. În ultimul sezon petrecut în Golf, Julian Quinones a marcat 37 de goluri și a dat 4 pase decisive în 35 de partide.