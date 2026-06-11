Sport

Julian Quinones, primul marcator de la Cupa Mondială 2026. Povestea de film a columbianului care a ales să joace pentru Mexic

Meciul de debut de la Cupa Mondială din 2026 le-a adus față în față pe reprezentativele Mexicului și Africii de Sud. Iar primul gol al turneului final a venit din piciorul lui Julian Quinones.
Traian Terzian
11.06.2026 | 23:30
Julian Quinones primul marcator de la Cupa Mondiala 2026 Povestea de film a columbianului care a ales sa joace pentru Mexic
ULTIMA ORĂ
Povestea incredibilă a lui Julian Quinones (29 de ani), marcatorul primului gol de la Cupa Mondială 2026. Sursă foto: fifa.com
ADVERTISEMENT

Cupa Mondială 2026 a început extrem de spectaculos cu un gol marcat devreme de Julian Quinones. Reușita atacantului în vârstă de 29 de ani a aprins tribunele stadionului Azteca din Ciudad de Mexico.

Julian Quinones a înscris primul gol de la Cupa Mondială 2026

Aflați pe teren propriu, mexicanii au început tare partida de deschidere a Mondialului. După o intervenție extraordinară a portarului sud-african Ronwen Williams la șutul lui Raul Jimenez, a venit golul reușit de Julian Quinones.

ADVERTISEMENT

Era doar minutul 9 când Williams i-a pasat riscant la 25 de metri lui Yaya Sithole. Acesta, fără să se informeze, a făcut o preluare largă și i-a permis lui Erik Lira să-l deposedeze într-o poziție extrem de periculoasă.

Mingea a ajuns la Quinones, care a preluat perfect și de la 16 metri l-a învins pe portarul sud-african cu un șut puternic, marcând primul gol de la actuala ediție. A fost momentul care i-a făcut pe cei peste 87.000 de fani mexicani prezenți pe stadionul Azteca să înnebunească de fericire.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus...
Digi24.ro
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”

Cine este Julian Quinones

Noul erou al Mexicului s-a născut în Magui Payan, o regiune izolată și săracă din Columbia. Tatăl său a părăsit familia când el era mic, iar mama sa l-a crescut împreună cu cele trei surori. Povestea lui este una de ascensiune impresionantă, de la condiții modeste la fotbalul de elită.

ADVERTISEMENT
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce...
Digisport.ro
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”

În ciuda dificultăților, a ajuns un fotbalist foarte atractiv și a fost curtat simultan de două naționale. În 2023, atât Mexicul, cât și Columbia l-au avut în vizor, iar el a ales să reprezinte Mexicul după naturalizare, spunând că țara i-a oferit șansa de a deveni fotbalistul și omul care este astăzi.

ADVERTISEMENT

Julian Quinones, ascensiune spectaculoasă

Pe când era doar un copil, Quinones a avut de ales între fotbal și a continua studiile, dar dragostea pentru sportul rege a învins. Așa a ajuns la Club Deportivo Futbol Paz, acolo unde a fost repede remarcat de mexicanii de la Tigres.

Transferat la echipa a doua a celor de Tigres pe când avea doar 18 ani, atacantul a impresionat încă de la debut, înscriind 50 de goluri în 38 de partide. Împrumutat pentru a prinde experiență la Venados FC și Lobos BUAP, Quinones s-a întors direct la echipa mare a lui Tigres.

ADVERTISEMENT

A avut un prim sezon foarte bun, dar apoi randamentul său a scăzut și a fost împrumutat la Atlas, formație care după un an l-a achiziționat definitiv pentru 2,6 milioane de euro. După încă un an a semnat cu Club America, care a plătit 9,1 milioane de euro pentru aducerea sa.

Noua sa aventură s-a încheiat după doar un an, deoarece în vara lui 2024 s-a transferat la Al-Qadsiah din Arabia Saudită, pentru 13,8 milioane de euro. În ultimul sezon petrecut în Golf, Julian Quinones a marcat 37 de goluri și a dat 4 pase decisive în 35 de partide.

  • 1.91 este cota MAXBET că ”ambele marchează: da”, la meciul Coreea de Sud – Cehia

Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale! Spectacol...
Fanatik
Cele mai tari imagini de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale! Spectacol total în Mexic
”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere...
Fanatik
”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial 2026
Ploaia și-a făcut de cap la WTA Queen’s! Meciurile Sorana Cîrstea – Emma...
Fanatik
Ploaia și-a făcut de cap la WTA Queen’s! Meciurile Sorana Cîrstea – Emma Răducanu și Jaqueline Cristian – Katie Boulter, amânate pentru vineri
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Am căzut de 3 ori cu avionul!'. Fostul jucător de la FCSB și...
iamsport.ro
'Am căzut de 3 ori cu avionul!'. Fostul jucător de la FCSB și Dinamo, amintiri tulburătoare: 'Erau milioane de rechini pe lângă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!