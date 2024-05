Julien Lopetegui a semnat! Fostul antrenor de la Real Madrid revine în Premier League

West Ham a avut parte de încă un sezon sub așteptări în Premier League. Conducerea clubului a luat decizia de a se despărți de Victor Moyes, cel care a stat pe bancă ”ciocănarilor” în ultimii 4 ani și jumătate.

Julien Lopetegui, noul antrenor de la West Ham

Alesul oficialilor de la West Ham este Julien Lopetegui. El va începe treaba pe London Stadium începând cu 1 iulie și speră să readucă echipa în cupele europene. Antrenorul are un CV impresionant. A câștigat Europa League cu Sevilla în 2020, după ce a stat o perioadă și pe banca tehnică a celor de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Lopetegui a avut și funcția de selecționer al Spaniei în perioada 2016-2018, după ce a fost mai mulți ani tehnicianul echipelor reprezentative de juniori ale statului iberic. Antrenorul nu mai antrenase din sezonul 2022/2023 când a stat pe banca celor de la Wolves.

Antrenorul s-a declarat entuziasmat de noul proiect și speră să obțină lucruri mari la West Ham. Lopetegui a precizat că a primit și alte propuneri, însă nu le-a luat în calcul întrucât își dorea foarte mult să ajungă pe banca ”ciocănarilor”.

ADVERTISEMENT

Julien Lopetegui, pe site-ul oficial al celor de la West Ham, după numirea sa la echipă:

”Simt că avem o temelie fantastică. Ambiția mea ca antrenor este întotdeauna să devin mai bun și mai bun, să ating obiective mai mari și să încurajez și să îmbunătățesc jucătorii, echipa și să fim competitivi pentru că fotbalul este despre asta – despre a fi competitiv. Suntem foarte ambițioși în acest sens.

Sunt acolo unde vreau să fiu. Sunt aici pentru că vreau să fiu aici și pentru noi a fost o zi fantastică când am semnat contractul pentru că angajamentul nostru este de 100%. Am avut alte oportunități, dar sunt foarte fericit că West Ham m-a ales pentru că și eu am ales West Ham, deci suntem foarte fericiți în legătură cu acest lucru”.

ADVERTISEMENT

Spaniolul va avea nevoie de transferuri pentru a se putea bate cu giganții din . Presa britanică notează interesul londonezilor pentru doi jucători din America de Sud. Fundașul central de la Flamengo, Fabricio Bruno, și atacantul în vârstă de 19 ani de la Corinthians, Wesley Gassova, deschid lista de transferuri a ”ciocănarilor”.

Lopetegui ar putea rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători de la echipă. Lucas Paquetá ar putea pleca de la West Ham în această perioadă de transferuri. Manchester City a pus ochii pe mijlocașul brazilian, întrucât Pep Guardiola e de părere că s-ar potrivi perfect sistemului său.

ADVERTISEMENT

Pochettino, out de la Chelsea

Numirea lui Lopetegui pe banca celor de la West Ham vine la scurt timp după ce Antrenorul a părăsit în mod surprinzător gruparea de pe Stamford Bridge, deși a revitalizat echipa în ultimele luni, ducând-o pe un loc care asigură participarea în Cupele Europene.