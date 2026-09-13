Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, iar la mai bine de o lună de la duelurile dintre cele două formații s-a petrecut o scenă care i-a făcut pe olteni să-și amintească de un episod celebru din fotbalul românesc. Julio Velázquez, antrenorul bulgarilor, și-a vărsat nervii pe banca de rezerve, într-un gest care seamănă izbitor cu cel făcut de Sorin Cârțu în urmă cu 16 ani, la Basel.
Levski Sofia a avut un start perfect de sezon în campionatul Bulgariei, cu opt victorii consecutive în primele opt etape. Seria s-a oprit, însă, în acest weekend, când formația pregătită de Julio Velázquez a remizat, 0-0, pe terenul celor de la Botev Vratsa.
Rezultatul pare să-l fi afectat serios pe tehnicianul spaniol. Nemulțumit de ceea ce se întâmpla pe teren și de faptul că echipa sa nu reușea să obțină victoria, Velázquez a avut o ieșire nervoasă și a lovit banca de rezerve, spărgând geamul acesteia. Gestul antrenorului lui Levski a readus imediat în memorie una dintre cele mai cunoscute scene din istoria recentă a fotbalului românesc. Pentru suporterii olteni, coincidența este cu atât mai savuroasă cu cât episodul lui Cârțu s-a petrecut tot într-un context european și tot după o partidă în care nervii au atins cote maxime.
În noiembrie 2010, Sorin Cârțu era antrenorul lui CFR Cluj și a avut o reacție explozivă la meciul cu FC Basel, din grupele Ligii Campionilor. Ardelenii au pierdut cu 1-0 în Elveția, iar președintele de acum am Universității Craiova a lovit în repetate rânduri banca de rezerve, până când geamul acesteia s-a spart. UEFA l-a suspendat, ulterior, pentru o partidă și l-a amendat cu 10.000 de euro, iar CFR Cluj a decis să încheie colaborarea cu antrenorul.
Imaginile cu Cârțu lovind banca au devenit unele dintre cele mai cunoscute scene din fotbalul românesc. Chiar și ani mai târziu, fostul tehnician a rememorat momentul și a glumit pe seama faptului că geamul s-a spart după loviturile sale: „Asta mi-a dăunat după aceea. Eram foarte încărcat, foarte obosit. Și boala mi-a accentuat, eram în hepatită maximă… Hepatita C. Este și ghinion. Abia se mai ținea (n.r.- geamul băncii de rezerve). Crezi că eram singurul care a dat cu pumnii și cu picioarele? Dădusem cu pumnul… “, spunea atunci președintele Craiovei.
Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din ultimii ani. „Știința“ are în față un adevărat maraton de meciuri până la finalul anului, cu șase partide în faza principală a Conference League, la care se adaugă duelurile din SuperLiga și Cupa României. Debutul în faza ligii Conference League va avea loc pe 15 octombrie, când oltenii o vor întâlni pe Getafe, pe stadionul „Ion Oblemenco“, de la ora 19:45. Iar calendarul oltenilor nu este deloc unul blând: FCSB, CFR Cluj, Dinamo și alte adversare importante apar pe traseul echipei lui Filipe Coelho.
15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe
22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova
5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia
26 noiembrie 19:45 Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova
10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova
17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – F.C. Copenhaga