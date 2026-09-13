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, iar la mai bine de o lună de la duelurile dintre cele două formații s-a petrecut o scenă care i-a făcut pe olteni să-și amintească de un episod celebru din fotbalul românesc. Julio Velázquez, antrenorul bulgarilor, și-a vărsat nervii pe banca de rezerve, într-un gest care seamănă izbitor cu cel făcut de Sorin Cârțu în urmă cu 16 ani, la Basel.

Julio Velázquez, antrenorul lui Levski Sofia, și-a vărsat nervii pe banca de rezerve

Levski Sofia a avut un start perfect de sezon în campionatul Bulgariei, cu opt victorii consecutive în primele opt etape. Seria s-a oprit, însă, în acest weekend, când formația pregătită de Julio Velázquez a remizat, 0-0, pe terenul celor de la Botev Vratsa.

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Rezultatul pare să-l fi afectat serios pe tehnicianul spaniol. Nemulțumit de ceea ce se întâmpla pe teren și de faptul că echipa sa nu reușea să obțină victoria, Velázquez a avut o ieșire nervoasă și a lovit banca de rezerve, spărgând geamul acesteia. Gestul antrenorului lui Levski a readus imediat în memorie una dintre cele mai cunoscute scene din istoria recentă a fotbalului românesc. Pentru suporterii olteni, coincidența este cu atât mai savuroasă cu cât episodul lui Cârțu s-a petrecut tot într-un context european și tot după o partidă în care nervii au atins cote maxime.

Sorin Cârțu, episodul care a făcut înconjurul Europei

În noiembrie 2010, Sorin Cârțu era antrenorul lui CFR Cluj și a avut o reacție explozivă la meciul cu FC Basel, din grupele Ligii Campionilor. Ardelenii au pierdut cu 1-0 în Elveția, iar președintele de acum am Universității Craiova a lovit în repetate rânduri banca de rezerve, până când geamul acesteia s-a spart. UEFA l-a suspendat, ulterior, pentru o partidă și l-a amendat cu 10.000 de euro, iar CFR Cluj a decis să încheie colaborarea cu antrenorul.

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Imaginile cu Cârțu lovind banca au devenit unele dintre cele mai cunoscute scene din fotbalul românesc. Chiar și ani mai târziu, fostul tehnician a rememorat momentul și a glumit pe seama faptului că geamul s-a spart după loviturile sale: „Asta mi-a dăunat după aceea. Eram foarte încărcat, foarte obosit. Și boala mi-a accentuat, eram în hepatită maximă… Hepatita C. Este și ghinion. Abia se mai ținea (n.r.- geamul băncii de rezerve). Crezi că eram singurul care a dat cu pumnii și cu picioarele? Dădusem cu pumnul… “, spunea atunci președintele Craiovei.

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Craiova – Getafe, primul meci din Conference League!

. „Știința“ are în față un adevărat maraton de meciuri până la finalul anului, cu șase partide în faza principală a Conference League, la care se adaugă duelurile din SuperLiga și Cupa României. Debutul în faza ligii Conference League va avea loc pe 15 octombrie, când oltenii o vor întâlni pe Getafe, pe stadionul „Ion Oblemenco“, de la ora 19:45. Iar calendarul oltenilor nu este deloc unul blând: FCSB, CFR Cluj, Dinamo și alte adversare importante apar pe traseul echipei lui Filipe Coelho.

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Program Universitatea Craiova în Conference League 2026-2027

15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe

22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova

5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia

26 noiembrie 19:45 Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova

10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – F.C. Copenhaga