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Gigi Becali nu e unic: ”Jumătate din patronii din SuperLiga se bagă peste antrenori!” Eugen Neagoe, dezvăluiri din vestiarul echipelor

Nu doar Gigi Becali se bagă peste antrenorii din SuperLiga. Eugen Neagoe, un tehnician cu mare experiență, face dezvăluiri despre lucrurile grave care se petrec la majoritatea cluburilor.
Adrian Baciu
17.09.2026 | 10:52
Gigi Becali nu e unic Jumatate din patronii din SuperLiga se baga peste antrenori Eugen Neagoe dezvaluiri din vestiarul echipelor
EXCLUSIV FANATIK
”Jumătate din patronii din SuperLiga se bagă la echipă”, spune Eugen Neagoe, care constată că Gigi Becali nu e unic. Sursa foto: colaj Fanatik
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Nu mai este niciun secret în faptul că Gigi Becali (68 de ani) este numărul 1 la FCSB atunci când vine vorba de echipa de start, de schimbări și chiar de așezarea în teren a formației. În realitate, patronul fostei campioane nu este singurul care se bagă peste antrenorii din SuperLiga. Eugen Neagoe (59 de ani), antrenor care a trecut pe la multe echipe, face dezvăluiri incredibile.

Ce se întâmplă la FCSB cu Gigi Becali și antrenorii săi nu e caz izolat: ”Jumătate din patronii din SuperLiga se bagă la echipă!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe i-a luat apărarea lui Marius Baciu (51 de ani), un antrenor criticat de toată lumea după rezultatele modeste ale celor de la FCSB. În acest context, analistul de la FANATIK spune că ceea ce se întâmplă la echipa roș-albastră nu este ceva unic pe harta fotbalului românesc.

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”Geană” afirmă că, în realitate, imixtiunile șefilor de club la echipele din SuperLiga sunt mult mai numeroase. ”Nu trebuie să mai spun eu și nu trebuie să dăm nume. Jumătate dintre conducătorii din prima Ligă se bagă la echipă. Știm lucrul ăsta. Acea jumătate, și dacă nu pot, încearcă”, spune Neagoe.

Pentru a demonstra cele spuse, tehnicianul prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit experiența pe care a trăit-o pe propria piele la un club din România. ”Eu spun ce am pățit eu. Mie mi s-a întâmplat ca cel care făcea schimbările să primească telefon de la președinte să schimb pe nu știu care. Omul n-a venit la mine să-mi spună, dar eu am aflat și după meci l-am întrebat. Și eu l-am întrebat pe președinte: ‘Băi, cum poți să faci lucrul ăsta, să intervii?‘”.

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Mihai Stoichiță, constatare îngrijorătoare: ”Meseria de antrenor se duce către derizoriu”

Tot în emisiunea de la FANATIK, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță (72 de ani), a făcut o constatare tristă legată de situația antrenorilor din zilele noastre. ”Îmi pare rău, dar trebuie să o spun: parcă meseria de antrenor se duce către derizoriu încet-încet așa, din punctul meu de vedere. Observ, din păcate, că a fi antrenor nu mai este ce a fost înainte”.

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Gigi Becali nu e unic: ”Jumătate din patronii din SuperLiga se bagă peste antrenori!” Eugen Neagoe, dezvăluiri din vestiarul echipelor

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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