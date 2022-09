Junglă vs. Instagram! Cum arată vedetele feminine de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! fără machiaj și filtre

E cert, condițiile din junglă nu sunt ușoare, iar lipsa confortului, a somnului și a produselor de igienă și înfrumusețare își pune amprenta pe chipul oricui. Vedetele feminine de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! și-au asumat acest lucru, însă cât de diferit arată față de imaginile perfecte publicate în social media?

Cum arată vedetele feminine de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! pe Instagram vs. în junglă. Diferențele sunt greu de trecut cu vederea

Când au plecat la Sunt celebru, scoate-mă de aici! vedetele știau în ce se bagă. erau conștiente că vor renunța la confortul, cremele, machiajele și produsele de îngrijire în detrimentul condițiilor grele oferite de junglă.

ADVERTISEMENT

În plus, , acolo unde nu există nici apă caldă, nici săpun, nici șampon, au chiar mai mai mult de suferit.

Aspectul fizic al celor șase celebrități s-a schimbat din momentul în care au ajuns în Dominicană, iar diferențele dintre imaginile perfecte din social media și cele care se văd în prezent pe micile ecran nu pot fi trecute cu vederea.

ADVERTISEMENT

Mara Bănică le-a cerut producătorilor emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici! să o lase cu fondul de ten în emisiune

În vârstă de 45 de ani, Mara Bănică este mama a doi copii. Celebra jurnalistă a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu câteva luni și unul dintre motivele pentru care a ales să participe la Sunt celebru, scoate-mă de aici! a fost dorința de a scăpa de kilogramele în plus acumulate în sarcină.

Încă de la început însă dorința nu i-a fost îndeplinită.

ADVERTISEMENT

„Eu am tot insistat, lăsați-ne măcar un pic de fond de ten. Mi s-a zis că nu se poate. Nu se poate, nu se poate, asta e”, a declarat Mara Bănică înainte de a pleca în Dominicană.

Bia Khalifa are mai multe intervenții estetice

Boia Khalifa este unul dintre cele mai controversate personaje de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!. În vârstă de 23 ani, tânără creează conținut pe un site destinat adulților, iar când vine vorba de studii, a terminat numai 8 clase.

ADVERTISEMENT

Cu atitudinea dezinvoltă și tatuajele de pe față, este imposibil să nu atragă toate privirile. Urmările condițiilor grele din junglă se văd mai ales asupra podoabei capilare ale concurentei Sunt celebru, scoate-mă de aici!. Fără îngrijirea necesară, părul este mult mai uscat și greu aranjat, iar asta se observă cu ochiul liber.

ADVERTISEMENT

Totuși, aspectul fizic al fostei iubite a lui Dani Mocanu a suferit mai multe modificări de-a lungul anilor. , iar printre intervențiile la care a apelat se numără: rinoplastie, mărirea buzelor și augmentare mamară. În plus, tânăra a precizat că vrea să-și pună implant și în fese.

„Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric. Apoi am făcut cat eyes.

Am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza. Am implanturi, am făcut și lipo abdominal și mi-am băgat puțină grăsime în șolduri și urmează să-mi bag și în fese.

Vreau să-mi scot și silicoanele, nu știu de ce le-am pus. Îmi zicea lumea că nu am sâni”, a mai spus concurenta Sunt celebru, scoate-mă de aici!,

Ruxi Opulenta e mulțumită de felul în care arată, dar nu spune „nu” operațiilor estetice

Ruxi Opulenta, pe numele său real Roxana Erdei, a devenit cunoscută odată cu lansarea proiectului LikeOne alături de Cretza. Clipurile lor amuzante au ajuns rapid virale pe internet, însă, din motive pe care au decis să le țină doar pentru ele, s-au despărțit.

Ulterior, Ruxi a participat la Bravo, ai stil!, competiție pe care a și câștigat-o și a scris și o carte în care le îndeamnă pe femei să fugă de relațiile toxice.

În vârstă de 32 de ani, concurentei Sunt celebru, scoate-mă de aici! nu pare să-i fie greu fără machiaj și produse cosmetice, ea fiind cunoscută pentru imaginea naturală pe care a afișat-o întotdeauna. Cu toate că este mulțumită de aspectul său fizici,

„Mi se pare că am mini paranteze la picioare, dar nu sunt atât de evidente încât să mă complexeze. Mai nou nu mă mai deranjează nimic la corpul meu.

Dacă ar fi nevoie să modific ceva la corpul meu, aș apela cu siguranță la operații estetice. Momentan nu am ce să schimb, sunt mulțumită de cum arăt”, a declarat Ruxi, în exclusivitate pentru FANATIK, în urmă cu câteva luni.

Tania Popa are 49 de ani și își dorește să iasă la pensie

După Cornel Palade, Tania Popa este a doua cea mai în vârstă concurentă de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!. În vârstă de 49 de ani, actrița a mers să-și testeze limitele în jungla dominicană.

Oboseala și lipsa hranei și-au lăsat amprenta și asupra chipului său, mai ales că a petrecut o săptămână în Tabăra belelelor, unde nu a avut parte de produse de îngrijire sau apă caldă.

În urmă cu câteva luni, actrița, care are o carieră de succes în spate,

„Mai am până la pensie, mai am de făcut câteva lucruri, dar îmi doresc acel moment pentru că sincer am făcut tot ce și-ar putea dori o actriță într-o carieră să încerce să face, adică nu mai am curiozități pentru că am lucrat foarte mult și foarte intens și îmi doresc timp pentru familie, pentru mine, pentru soț, avem planuri mari, vrem să vedem toată lumea și pentru asta trebuie să fiu în forță”, a declarat Tania Popa, pentru FANATIK.

Anisia Gafton susține că este 100% naturală

Talentul actoricesc, umorul, dar și frumusețea au ajutat-o pe Anisia Gafton să răzbată în showbizul românesc. A participat la Românii au talent, unde a câștigat premiul de popularitate, a prezentat pentru o scurtă perioadă emisiunea Vorbește lumea alături de Cove și a fost colega lui Dan Capatos la Xtra Night-Show.

De altfel, Anisia a fost concurentă și în emisiunea Ferma, astfel că reality show-urile nu-i sunt deloc străine. Chiar dacă și asupra ei jungla și-a pus amprenta, vedeta și-a păstrat zâmbetul care a consacrat-o.

De-a lungul timpului, multe persoane s-au întrebat dacă are intervenții estetice, ținând cont de bustul generos și buzele mari, dar Anisia Gafton a susținut că este 100% naturală.

Lidia Buble și-a schimbat radical look-ul

Încă de când a cunoscut succesul, Lidia Buble a avut părul blond. Totuși, în urmă cu câteva luni, artista a făcut o schimbare radicală. A dispărut câteva săptămâni din spațiul public și a revenit cu un look complet schimbat.

Lidia Buble a renunțat la blond în detrimentul un șaten natural, lucru care, probabil, acum o ajută în junglă, deoarece părul decolorat ar fi avut nevoie de produse speciale, de care aceasta nu dispune.

În lipsa machiajului, Lidia Buble nu este complet schimbată, din contră. Vedeta are în continuare un chip luminos, însă de menționat este faptul că are doar 29 de ani, astfel că nici nu poate fi vorba despre urme de îmbătrânire.