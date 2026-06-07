Junioarele de la CSM București au impresionat o țară întreagă: „Știm că suporterii ne iubesc și cu medalia de argint la gât”

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Echipa de junioare U17 a CSM București a ratat la limită medalia de aur la Youth Club Trophy. „Tigroaicele” au reușit o revenire de senzație, însă în prelungiri Debrecen a fost echipa mai puternică și s-a impus cu scorul de 41-39. La finalul jocului, handbalistele formației din România nu și-au putut stăpâni emoțiile. Jucătoarele au izbucnit în lacrimi după ultimul fluier.

CSM București, argint cu gust amar la Youth Club Trophy

Românii din tribune au creat o atmosferă extraordinară și le-au împins de la spate pe handbalistele formației din Capitală.

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Debrecen a părut echipa mai pregătită fizic pentru duelul din finală. Jucătoarele formației maghiare au profitat și de cele două ore în plus de refacere. În schimb, handbalistele de la CSM au cedat teren în repriza a doua a timpului regulamentar. Totuși, au reușit să egaleze în ultimele secunde și au împins meciul în prelungiri,

Jucătoarele de la CSM au plâns în hohote după înfrângerea cu Debrecen

Alexia Chiru, portarul celor de la CSM București, a făcut un meci foarte bun în finala cu Debrecen. La finalul jocului, aceasta s-a prăbușit pe suprafața de joc și a început să plângă. În zona mixtă, tânăra sportivă a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat din această experiență europeană.

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„A fost un meci foarte greu din punct de vedere emoțional. O experiență pe care acum o privim la cald, după o înfrângere, dar sunt sigură că peste ani și ani ne vom aminti de toate momentele frumoase și de fiecare clipă în care ne-am bucurat și am jucat cu zâmbetul pe buze. Până în minutul 70 am dat tot ce am avut mai bun și sunt sigură că, indiferent dacă am fi câștigat sau nu, noi am rămas la fel de unite.

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Experiența asta este pentru noi este ceva la care nu ne-am fi așteptat vreodată să ajungem. Toată lumea ne-a spus că au avut nevoie de pastile pentru inimă după încă două reprize de prelungiri. Pentru noi a fost un efort în plus, dar nu îl simțim la fel. Trebuie doar să ne păstrăm calmul în momentele acelea și să ne bucurăm de handbal.

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Vibra sala cu noi! Este prima oară în viața mea când simt așa ceva. Este o energie pe care nu o pot explica acum în cuvinte și nu știu dacă aș putea să o explic vreodată. Dacă nu o trăiești, nu ai cum să înțelegi. Totul vine din inimă. Suporterii ne-au dat tonusul de care aveam nevoie. Știm că ne iubesc și cu medalia de aur la gât, și cu cea de argint. Știm că toată lumea este mândră de noi și noi suntem mândre de ei. Au fost cu noi și ne-au ajutat cu adevărat. Au fost parte din echipă”, a declarat Alexia Chiru după meciul cu Debrecen.

Cine este idolul tinerelor jucătoare de la CSM București

Maria Petrache a vorbit la rândul ei despre senzațiile trăite în uriașa sală din Budapesta, la finala cu Debrecen. „A însemnat foarte mult că au venit atât de mulți români. Nu ne așteptam ca sala să fie atât de plină. Când au intrat toți suporterii, nu mi-a venit să cred și le mulțumim pe această cale. Este extraordinar. Nu cred că orice copil are șansa să joace într-o asemenea sală. Este o onoare că putem avea parte de o astfel de experiență.

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Consider că ne-am dorit foarte mult. Ne-am gândit că nu avem nimic de pierdut, ne-am bucurat de handbal și am luptat până la final. Nu vom avea mult timp liber. Vom pleca direct la un turneu final. Peste două zile ne întoarcem și vom avea primul meci. Nu avem mult timp de odihnă, dar mergem și acolo să jucăm handbal și să ne bucurăm de ceea ce facem. Idolul meu este Bella Gulldén. De când eram foarte mică o urmăream și a rămas exemplul meu până în ziua de astăzi. Desigur, a fost și Cristina Neagu. Nu aveai cum să nu o apreciezi. Le urmăresc și pe senioare și încerc să mă inspir de la ele”, a declarat Maria Petrache după meciul pierdut cu Debrecen.