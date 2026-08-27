ADVERTISEMENT

De la ce a pornit totul? Zece adolescenți s-au mobilizat cu ajutorul rețelelor de socializare și au mers înarmați într-un parc din cartierul gălățean Micro 20. Scopul lor era agresarea altui minor, cu care aveau ceva de împărțit.

Un tânăr fotbalist în vârstă de 15 ani a înjunghiat un tânăr de 23 de ani de 7 ori, după o ceartă

Victima, un tânăr de 23 de ani, era în parc alături de soție și copil și a intervenit pentru a-l apăra pe tânărul care urma să fie atacat. Adolescenții nu au stat pe gânduri și l-au atacat cu bestialitate pe bărbat. Mai mult, unul dintre tineri a scos un cuțit și și-a înjunghiat adversarul de 7 ori, momentul fiind surprins de camerele de supraveghere.

ADVERTISEMENT

Imediat după atac, agresorii au fugit, însă copilul care a folosit cuțitul în altercație a fost găsit acasă de polițiști. Conform , victima a ajuns în stare gravă la spital cu un plămân perforat. Medicul Corina Popazu a declarat că victima are „plăgi înjunghiate torace posterior, subscapular și occipital, internat în secția de chirurgie pentru pneumotorax”.

Soția bărbatului înjunghiat este în stare de șoc, mai ales că familia atacatorului nu pare interesată în mod deosebit de soarta victimei. Noi i-am zis să-l lase-n pace pe acel băiat și ei au ripostat, l-au trântit jos pe soțul meu și au început să-i dea cu cuțitul. Are 7-8 plăgi, una dintre ele e gravă. I-a spus soțului meu că nu o să scape până nu-l omoară. A spus că este normal (n.r. părinții agresorului), că copilul lor s-a speriat, că a intrat soțul meu pe teren… Soția tânărului înjunghiat”, a declarat femeia, conform

ADVERTISEMENT

Antrenorul Bogdan Balaban, cel care-l antrenează pe copilul infractor la Școala de Fotbal Oțelul Galați, dă vina pe familie și pe anturaj pentru situația creată. „ Sunt și eu șocat de ce a putut să se întâmple. Pe parte sportivă nu avem ce să îi reproșăm. A avut și o selecție pentru lotul național…”, a declarat Bogdan Balaban pentru observatornews.ro.

ADVERTISEMENT

Tânărul de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum se află în arest la domiciliu

Conform Viața-liberă.ro, tânărul de 15 ani a fost reținut inițial pentru 24 de ore, dar acum se află în arest la domiciliu. Mai mult, cu toate că este un fotbalist de perspectivă cu o selecție la noturile naționale de juniori, tânărul a fost dat afară de echipa de fotbal. Este vorba despre Școala de Fotbal Oțelul Galați, un centru de juniori care nu are legătură cu echipa din prima ligă.

ADVERTISEMENT

„Am închis socotelile cu el, nu mai face parte din club, l-am exclus. Nu acceptăm la noi așa ceva. Noi facem sport! Dacă vrea să ducă alt sport, să se ducă. Fără disciplină și seriozitate, nu se poate! El a fost selecționat, în urmă cu doi ani, la o acțiune pe regiuni (n.r. a Federației). Dacă țin bine minte, s-a ținut la Hagi, la Ovidiu. S-au strâns acolo, a mers, dar nu a prins apoi lotul și nu a mai mers apoi”, a declarat Laurențiu Candrea, unul dintre proprietarii „Școlii Oțelul Galați”, pentru GSP.ro.