Junior Morais îl critică pe Gigi Becali, după ce nu a reușit să câștige titlul și cu FCSB. Campion cu Astra Giurgiu în 2016, brazilianul nu a reușit să repete performanța și în tricoul roș-albastru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Morais a jucat pentru FCSB între 2017 și 2019, însă singurele sale trofee au fost cucerite sub conducerea lui Marius Șumudică, la Giurgiu.

Tot Șumudică l-a ajutat și să plece de la FCSB, transferându-l la Gaziantep în vara lui 2019. Ajuns la 34 de ani, Morais a reflectat asupra perioadei petrecute la clubul lui Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Junior Morais îl critică pe Gigi Becali: „La Astra era lumea mai liniștită”

Fundașul stânga brazilian nu a fost niciodată printre fotbaliștii făcuți zob de Gigi Becali după meciurile mai slabe, însă crede că presiunea pusă de patronul de la FCSB a cântărit decisiv în parcursul echipei roș-albastre. Morais susține că liniștea de la Astra a fost elementul care i-a permis să se bucure de trei trofee câștigate în România.

Dacă pe Gigi Becali l-a criticat, Morais a avut în schimb numai cuvinte de laudă pentru Marius Șumudică, antrenorul alături de care a cucerit trofeul de campion în Liga 1, Cupa României și Supercupa. Brazilianul l-a numit pe fostul și actualul său tehnician „tatăl meu”.

ADVERTISEMENT

Junior Morais a fost adus de la Astra în vara lui 2017, împreună cu Filipe Teixeira și Constantin Budescu. Tot atunci au fost aduși de Gigi Becali și Florinel Coman, Dragoș Nedelcu. Romario Benzar, Cristi Bălgrădean sau Bogdan Planic. Insuficient, însă, pentru a cuceri titlul.

„Toți am mers acolo cu gândul să fim campioni. Am făcut tot ce am putut, doar că la FCSB e diferit. Acolo e o presiune mare, e un patron… De aia n-am reușit să câștigăm un titlu. La Astra era lumea mai liniștită, mai relaxată. Cred că patronului îi plăcea când vedea că eu dădeam totul de fiecare dată când intram pe teren. El asta vrea, să vadă jucători care se bat pentru echipă. Acesta era motivul pentru care mă simpatiza.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am ales foarte bine să merg la Gaziantep, campionatul de aici e mai puternic decât cel din România. În sezonul trecut am avut un parcurs foarte bun, pentru o nou-promovată. Am terminat pe locul al 8-lea, un rezultat bun pentru toți românii de aici.

Șumudică e tatăl meu, eu așa îi spun. E un antrenor foarte bun, știe să-l motiveze pe oricare jucător. Sunt fericit că după perioada de la Astra am avut norocul să mai lucrez încă o dată cu el”, a spus Morais potrivit gsp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Junior Morais a semnat cu Astra în 2011, când clubul lui Ioan Niculae evolua la Ploiești și se numea Astra Ploiești. Pentru alb-negrii a adunat 256 de meciuri și a înscris de opt ori, în timp ce la FCSB a prins 66 de partide și a marcat două goluri.