Junior Morais, încă un gol de senzație pentru Rapid: „Trebuie să ne calificăm în play-off”

Rapid a reușit doar un rezultat de egalitate pe teren propriu în meciul cu FC Botoșani, iar .

Junior Morais i-a adus un punct Rapidului cu Botoșani: „Mai trag și la antrenamente din când în când”

Junior Morais a reușit să înscrie din nou un gol spectaculos și e mulțumit de jocul prestat de Rapid în partida cu Botoșani: „Mai trag și la antrenamente din când în când și azi am avut noroc. Mi-am pregătit bine mingea și am lovit corect. Am reușit să câștigăm un punct.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte bucuros că am dat două goluri foarte frumoase de la peste 20 de metri. Am făcut un meci foarte bun azi, dar păcat că nu am câștigat. Trebuie să ne calificăm în play-off”.

Cu toate acestea, rezultatul l-a făcut să râdă cu un ochi și să plângă cu celălalt: „Din păcate am pierdut două puncte acasă, dar trebuie să ne revenim pentru că avem un meci greu în deplasare. E un lucru foarte important că nu am pierdut acasă în acest sezon”.

ADVERTISEMENT

Ce le-a transmis Adi Mutu jucătorilor la finalul partidei

Junior Morais a dezvălui că Adrian Mutu a apreciat jocul elevilor săi, chiar dacă nu au câștigat: „Nu am putut să marcăm al doilea gol, dar antrenorul a fost mulțumit de jocul nostru. Arbitrajul a fost foarte corect”.

, însă fundașul Rapidului speră că francezul va reveni cât mai repede pe teren: „Papeau are ceva la gleznă și sperăm să nu fie așa grav și să revină cât mai repede. Ne gândim doar să câștigăm cu Hermannstadt. Fanii doresc mereu să câștigăm și trebuie să le oferim o victorie”.

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan: „Era nedrept să nu obținem măcar un punct”

Horațiu Moldovan e de părere că Rapid merita victoria cu FC Botoșani: „Cred că ei au avut două ocazii. Știam că vor juca doar pe contraatac. Era nedrept să nu obținem măcar un punct. Uitându-ne la ocazii, meritam să câștigăm”.

Portarul de națională a vorbit și despre accidentarea pe care a suferit-o înainte de meci: „Mi-a sărit mingea din teren direct în deget. E destul de rău telefonul. Nu m-am mai gândit. E o accidentare mai gravă decât credeam.

ADVERTISEMENT

Suntem dezamăgiți, dar am făcut un meci bun și nu a vrut mingea să intre. Nu cred că e o criză. Am făcut un meci foarte bun.

ADVERTISEMENT

Nu cred că e lipsă de concentrare. Noi mergem peste fiecare adversar. Deocamdată sunt pe locul doi și suntem în obiectul”, a declarat portarul Rapidului la finalul meciului cu Botoșani.