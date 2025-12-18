Juniorii de la FCSB, certați de Lixandru la petrecerea de Crăciun a Academiei: „Lăsați asta și luați mingea!”

ADVERTISEMENT

Juniorii din Academia FCSB-ului i-au primit pe fotbaliștii echipei mari la petrecerea de Crăciun. Aceștia din urmă au făcut pe ajutoarele Moșului, cele mai importante cadouri fiind câteva sfaturi prețioase.

Jucătorii de la FCSB, cadouri de Crăciun pentru juniorii din Academie

Au mai rămas doar câteva zile până la derby-ul cu Rapid, dar fotbaliștii de la FCSB și-au făcut timp pentru o surpriză pregătită juniorilor din Academie. Mihai Lixandru, Alexandru Pantea, David Popa, Mihai Toma și Andrei Dăncuș le-au oferit cadouri de Crăciun puștilor.

Elevii lui Elias Charalambous au făcut fericiți nu mai puțin de 270 de copii din 14 grupe. Aceștia au primit pachete cu dulciuri, caiete și diferite obiecte cu însemnele roș-albaștrilor. Lixandru, 2, a oferit o fază excepțională.

Unii dintre copii i-au cerut mijlocașului să semneze pe celebra jucărie kendama. „Lix” a avut însă un mesaj important pentru juniori. „Lăsați asta și luați mingea de fotbal. Mergeți în fața blocului și jucați fotbal. Mergeți pe maidan și alergați”, le-a transmis fotbalistul crescut în Academia FCSB.

FCSB – Rapid, ultimul derby din 2025

Campionii României au intrat așadar în linie dreaptă spre derby-ul cu Rapid, ultimul din 2025. Confruntarea va avea loc pe Arena Națională, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Mihai Lixandru a marcat în poarta alb-vișiniilor și

„O bucurie mare pentru copii. Poate se bucură puțin că ne cunosc și pe noi. Când eram mic, cu Pintilii și Chiricheș voiam să fac poze. Acum am norocul să fiu antrenat de Pinti și să fiu coleg cu Chiri. Anul 2025 a fost destul de greu pentru mine, așa că la anul îmi doresc sănătate.

Sperăm să încheiem anul cu 3 puncte. Ne pregătim bine în această săptămână. E un meci important, e un derby. Dar pentru play-off nu e un meci decisiv. Sunt trei puncte puse în joc, foarte importante pentru noi. Și ne gândim la victorie. Vom crede în titlu atât timp cât mai sunt șanse matematice”, a declarat mijlocașul în vârstă de 24 de ani.