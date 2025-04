Juniorii lui Hagi au zdrobit Rapidul! Farul U15 s-a distrat cu giuleștenii. Video

Pentru „marinari”, Ionuț Cîra a reușit să înscrie trei goluri, iar Andrei Ciobotaru este celălalt marcator al echipei. În urma rezultatului, Farul este lider în clasamentul Ligii Elitelor.

Juniorii lui Hagi au zdrobit Rapidul

Juniorii lui Gică Hagi au făcut un meci mare împotriva Rapidului U15, reușind să câștige confruntarea, scor 4-0, chiar dacă au înfruntat un adversar puternic, care are obiective mari.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, organizează în luna aprilie o acțiune de selecție la nivel național pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani.

„ Acțiuni de selecție la nivel național la Academia Hagi în luna aprilie. 𝗗𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗶 𝗮𝗶𝗰𝗶 bit.ly/portideschise-AcademiaHagi #AcademiaHagi #CampioniiCreeazaCampioni #Selectii”, se arată în comunicatul emis de Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

Obiectivul lui Gică Hagi pentru Farul

în semifinalele cupei după ce s-a impus categoric împotriva Unirii Alba Iulia, scor 3-0, însă Gică Hagi a spus că este mult mai interesat de situația din campionatul intern.

„Până la urmă s-a văzut că avem o experiență puțin mai mare. Am făcut multe schimbări, veneam după o deplasare foarte grea și lungă la Botoșani, am riscat, trebuia să dau și minute celor care au jucat mai puțin. Unii au confirmat, alții mai puțin. Știam că întâlnim o echipă a lui domn profesor, niciodată nu am marcat noi trei goluri cu el.

ADVERTISEMENT

Trebuie să devină competitiv, să mai lucreze, să facă tranziție, să facă și faza a doua, să interpreteze jocul mai bine, dar este un jucător ofensiv foarte bun. (n. r. despre adversarul din semifinale) Nu am vorbit anul acesta nimic de Cupă, tot ce vine este un bonus, pe noi ne interesează campionatul. Avem meciuri grele, suntem într-o situație pe care o știm, suntem realiști.

ADVERTISEMENT

Știam că o să avem un an greu, se confirmă și trebuie să facem față. Trebuie să fim foarte atenți în campionat, acolo trebuie să fim pragmatici, ce vine în rest este un bonus”, a mai spus Gică Hagi.