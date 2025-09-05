Sport

Juniorul echipei Viitorul Cluj, umplut de sânge după ce a fost împins cu brutalitate de pe un tobogan în Turcia: „Copilul își scuipa bucăți de gingie!”

Milan Szilard, unul dintre liderii grupei sale de vârstă de la Viitorul Cluj, a fost umplut de sânge în vacanța din Turcia. Puștiul a fost împins de un alt copil de pe un tobogan
Ciprian Păvăleanu
05.09.2025 | 17:21
Juniorul echipei Viitorul Cluj umplut de sange dupa ce a fost impins cu brutalitate de pe un tobogan in Turcia Copilul isi scuipa bucati de gingie
Un junior al echipei Viitorul Cluj a trecut prin momente de groază în Turcia. Foto: Colaj FANATIK

Orban Szilard, tatăl lui Milan, a trecut prin momente de groază în ziua de 28 august, în jurul orei prânzului. Fiul său, unul dintre liderii grupei de juniori de la Viitorul Cluj, a fost împins de un alt copil de pe tobogan în timpul vacanței sale din Turcia. Micuțul fotbalist s-a rănit grav și a fost transportat de urgență la spital.

Caz șocant în Turcia. Un junior al echipei Viitorul Cluj a ajuns de urgență la spital după ce un alt copil l-a umplut de sânge

Aflați în vacanță pentru liniște și relaxare, Orban Szilard și soția sa au avut parte de clipe de groază. Fiul lor, Milan, unul dintre liderii generației sale de la Viitorul Cluj, a fost împins de un alt băiețel, tot din Cluj, așa cum relatează tatăl.

Micul fotbalist a căzut destul de tare și s-a rănit grav, în timp ce tatăl copilului agresor a dispărut, alături de fiul său, asta nu înainte de a se amuza pe seama puștiului aflat în suferință. Orban Szilard oferă recompensă oricărei persoane care îi poate identifica pe vinovați:

„Pe 28 august între orele 11:30 și 12:00 în aquaparkul hotelului Sentido Camelya Selin din Side băiatul nostru de 8 ani a fost împins violent de pe toboganul aproape vertical, in forma de U, de catre un baiețel dolofan despre care știm că este din județul Cluj, probabil din Cluj Napoca.

Lifeguarzii, șeful securității și alți musafiri au fost martori la violența loviturii. Fața, abdomenul, picioarele erau pline de sânge, iar copilul scuipa bucăți de gingie. În timp ce noi ne aflam la spitalul din Manafgat, familia cu baiețelul dolofan se amuza de drama noastră, neavând nicio intenție de a-și cere scuze. (Cât timp noi îi acordam primul ajutor, copilul și tatăl fugiseră)”, a transmis tatăl lui Milan pe Facebook.

Milan este unul dintre liderii generației sale la Viitorul Cluj

„Baiatul nostru, Milan este unul dintre liderii grupei sale de vârstă la echipa de fotbal Viitorul Cluj și, totodată, un elev remarcabil. Ca tată sunt dator să-i găsesc pe cei vinovați și de rea-credință. Nu vreau decât să-i fac să înțeleagă gravitatea faptelor lor. (În mod special batjocura). Cei de la hotel au filmări, iar șeful securității și 2 salvamari au fost martori.

Vă rog….dacă cineva are informații…să-mi scrie în privat. Ofer recompensă. Băiețelul este mai bine azi, iar în câteva zile o să-i scoată suportul de nas”, a mai scris tatăl victimei în mesajul său.

