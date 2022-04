Jurații de la Românii au talent, impresionați de o acrobată de 53 de ani: „Am fost colegă cu Nadia Comăneci”. Drama trăită de Corina Robu

Jurații de la Românii au talent au fost impresionați de numărul unei acrobate în vârstă de 53 de ani. Concurenta și-a spus povestea și a vorbit despre perioada în care a practicat gimnastică de performanță. A fost colegă cu Nadia Comăneci.

Jurații de la Românii au talent, impresionați de o acrobată de 53 de ani

Robu Corina este artist acrobat și are 53 de ani, iar numărul ei i-a impresionat pe cei patru jurați de la . Colaborează cu circul de stat din 1987, iar la vârsta de 12 ani a fost selectată la Lotul Național de Gimnastică.

ADVERTISEMENT

A practicat gimnastică de performanță timp de 14 ani, iar la 17 ani a fost nevoită să renunțe din cauza unei accidentări. Concurenta a fost colegă cu Nadia Comăneci și și-ar fi dorit să aibă performanțe la fel de remarcabile ca renumita gimnastă.

„Cu circul de stat am început să colaborez din 1987, mi-am făcut familie în lumea circului. (…) La 12 ani am fost selectată la Lotul Național. Am fost colegă cu Nadia. Am făcut gimnastică de performanță 14 ani, după care, la 17 ani am avut un accident la paralele.

ADVERTISEMENT

Înaintea unei competiții mi-am rupt mâna dreaptă. Am avut triplă factură și nu s-a mai putut face nimic. Chiar cu o lună înainte venisem de la campionatele naționale unde câștigasem 5 medalii de aur, mă comparau cu Nadia.

Mi-aș fi dorit să ajung o a doua Nadia. Am găsit puterea să mă reorientez și m-am îndrăgostit de lumea circului.”, a spus concurenta la Românii au talent.

ADVERTISEMENT

și-au exprimat admirația pentru Corina Robu, mai ales că a executat un astfel de număr la această vârstă.

„E vorba de emoție. Este extrem de impresionat ca după o viață pe care v-ați dedicat-o acrobație să faceți asta la 53 de nai. Este de admirat lucrul ăsta. (…) Toată admirația mea și respectul pentru tot ceea ce faceți”, i-a spus Andi Moisescu.

ADVERTISEMENT

„E momentul să vă urez încă jumătate de secol în care să aveți grijă de nepoți la fel cum aveți grijă de arta pe care ne-ați arătat-o aici.”, a fost reacția lui Mihai Bobonete.

ADVERTISEMENT

Drama trăită de Corina Robu. Și-a pierdut soțul chiar înainte de nuntă

Corina Robu a trecut printr-o dramă în 2015, atunci când era aproape să se căsătorească religios cu partenerul ei de viață. Cei doi s-au cununat civil în urmă cu câteva luni, iar înainte de nuntă, bărbatul a murit în urma unui accident de mașină.

„Am fost căsătorită 24 de ani cu un coleg din circ. După 24 de ani de căsnicie am divorțat, că nu se mai putea cu el, era sub orice critică, îi plăcea viața. Când se îndrăgostea mă trezeam că mă lăsa în turneu, pleca. Eram terminată, plângeam toată ziua, nu mai aveam nici forță în mine, nici nu știu cum am lucrat de multe ori.

În 2014 am divorțat, în 2015 m-am recăsătorit tot cu un coleg din lumea circului. Aici am atins o latură mai sensibilă. Am făcut cununia civilă în martie și în noiembrie trebuia să facem nunta.

Cu 2 săptămâni înainte de nuntă a făcut un accident de mașină. A făcut o comă diabetică la volan și la o lună după accident a murit. Ne-a arătat Dumnezeu ce înseamnă să fii fericit, dar pentru puțin.”, a mai spus Corina Robu la Pro TV.

A participat sezonul 3 Românii au talent, în 2013, iar soțul a rugat-o să mai participe încă o dată. Concurenta a decis să-i îndeplinească dorința regretatului său partener de viață.