Jurgen Klopp își începe, pe 25 septembrie, aventura pe banca Germaniei și a anunțat prima selecție. Selecționerul a convocat 44 de jucători, printre care se regăsesc foarte multe surprize.
Jurgen Klopp a anunțat lotul pe care îl va folosi în campania din Liga Națiunilor. În convocatorul publicat astăzi de Kicker, selecționerul a făcut mai multe alegeri interesante. Oameni de bază în timpul mandatului lui Julian Nagelsmann, Leroy Sane (Galtasaray, 80 de selecții), Deniz Undav (VfB Stuttgart, 13 selecții) și Oliver Baumann (Hoffenheim, 13 selecții) au fost lăsați în afara lotului.
Noul selecționer a convocat în premieră nu mai puțin de 11 jucători: Felix Keidel (SV Elversberg), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant, Yannik Engelhardt (toți SC Freiburg), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt, Vitaly Janelt (Brentford) și Mika Baur (Celtic). De asemenea, au mai fost chemați alți cinci jucători care au mai fost convocați în trecut, dar care nu au apucat să debuteze.
Cea mai mare surpriză este Felix Keidel. Fotbalistul lui Elversberg a bifat doar 3 meciuri pe prima scenă în toată cariera. Fundașul dreapta în vârstă de 23 de ani a marcat un gol în acest sezon, în victoria dramatică obținută contra Borussiei Monchengladbach, scor 4-3.
Jurgen Klopp a conturat lotul împărțind jucătorii în 2 grupe. Fiecare serie va primi șansa de a evolua în 2 partide pentru prima reprezentativă a Germaniei. Primii care vor evolua pentru Germania, contra Olandei (24 septembrie) și Greciei (27 septembrie), sunt:
La sfârșitul celor două partide, cealaltă garnitură aleasă de Jurgen Klopp va intra în scenă. Al doilea lot va avea șansa de a evolua contra Serbiei (1 octombrie) și în returul cu Grecia (4 octombrie):