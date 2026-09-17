Sport

Revoluție la naționala Germaniei! Jurgen Klopp a convocat 44 de jucători și a făcut două loturi complet diferite

Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei, a anunțat lotul surprinzător pentru meciurile din Liga Națiunilor. ”Die Mannschaft” va avea 2 loturi pentru meciurile din această toamnă.
Gabriel Neagu
17.09.2026 | 15:30
Revolutie la nationala Germaniei Jurgen Klopp a convocat 44 de jucatori si a facut doua loturi complet diferite
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Jurgen Klopp anunta primul lot al Germaniei din mandatul sau. Sursa foto: hepta
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Jurgen Klopp își începe, pe 25 septembrie, aventura pe banca Germaniei și a anunțat prima selecție. Selecționerul a convocat 44 de jucători, printre care se regăsesc foarte multe surprize.

Jurgen Klopp a selecționat 11 jucători fără convocare pentru Germania

Jurgen Klopp a anunțat lotul pe care îl va folosi în campania din Liga Națiunilor. În convocatorul publicat astăzi de Kicker, selecționerul a făcut mai multe alegeri interesante. Oameni de bază în timpul mandatului lui Julian Nagelsmann, Leroy Sane (Galtasaray, 80 de selecții), Deniz Undav (VfB Stuttgart, 13 selecții) și Oliver Baumann (Hoffenheim, 13 selecții) au fost lăsați în afara lotului.

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Noul selecționer a convocat în premieră nu mai puțin de 11 jucători: Felix Keidel (SV Elversberg), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant, Yannik Engelhardt (toți SC Freiburg), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt, Vitaly Janelt (Brentford) și Mika Baur (Celtic). De asemenea, au mai fost chemați alți cinci jucători care au mai fost convocați în trecut, dar care nu au apucat să debuteze.

Cea mai mare surpriză este Felix Keidel. Fotbalistul lui Elversberg a bifat doar 3 meciuri pe prima scenă în toată cariera. Fundașul dreapta în vârstă de 23 de ani a marcat un gol în acest sezon, în victoria dramatică obținută contra Borussiei Monchengladbach, scor 4-3.

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Germania are 2 loturi pentru Liga Națiunilor

Jurgen Klopp a conturat lotul împărțind jucătorii în 2 grupe. Fiecare serie va primi șansa de a evolua în 2 partide pentru prima reprezentativă a Germaniei. Primii care vor evolua pentru Germania, contra Olandei (24 septembrie) și Greciei (27 septembrie), sunt:

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  • Portari: Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc ter Stegen (Ajax Amsterdam);
  • Fundași: Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart);
  • Mijlocași: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United);
  • Atacanți: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Arsenal).

La sfârșitul celor două partide, cealaltă garnitură aleasă de Jurgen Klopp va intra în scenă. Al doilea lot va avea șansa de a evolua contra Serbiei (1 octombrie) și în returul cu Grecia (4 octombrie):

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  • Portari: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München);
  • Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United);
  • Mijlocași: Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern München), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (FC Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool);
  • Atacanți: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).
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