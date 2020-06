Jurgen Klopp a “furat” meserie de la un antrenor care a trecut prin România! Cine a influenţat cariera neamţului: “O revelaţie”

Jurgen Klopp a adus titlul la Liverpool după o pauză de 30 de ani şi a intrat în istoria “cormoranilor”. Puţini sunt cei care ştiu că neamţul a “furat” meserie de la un antrenor care a fost foarte aproape să ajungă în fotbalul românesc. FANATIK îţi prezintă povestea lui Wolfgang Frank, omul care i-a influenţat cariera lui “Kloppo”.

Wolfgang Frank a avut o carieră modestă ca fotbalist, cu etape petrecute la VfB Stuttgart, AZ Alkmaar sau Borussia Dortmund, însă este considerat drept antrenorul care a produs schimbări fundamentale în fotbalul din Germania. Neamţul a adus în Bundesliga stilul lui Arrigo Sacchi şi a dus-o pe Rot-Weiss Essen până în finala Cupei Germaniei, pierdută în faţa lui Werder Bremen.

În 1995, Wolfgang Frank a ajuns la Mainz şi l-a întâlnit pe Jurgen Klopp. Actualul antrenor al lui Liverpool a fost vrăjit de tactica acestuia, care a readus sistemul cu patru fundaşi în Germania şi îşi obliga echipele să practice apărarea în zonă. “Pentru mine a fost o revelaţie”, avea să spună peste ani Klopp.

Wolfgang Frank, antrenorul care a trecut prin România, l-a influenţat pe Jurgen Klopp

Wolfgang Frank şi Jurgen Klopp au lucrat împreună la Mainz în perioadele 1995-1997 şi 1998-2000, iar antrenorul lui Liverpool a fost influenţat de deciziile luate de omul care îşi propusese să schimbe fotbalul din Germania.

“Eram o echipă mediocră, cu jucători prost plătiți, dar când a venit el la club, a implementat un sistem 4-4-2 și am devenit brusc mult mai buni. Mai târziu, când am devenit antrenor, am folosit o grămadă de lucruri învățate de la el. Era un model ideal, iar mulți dintre foștii săi jucători sunt astăzi antrenori în diverse colțuri ale lumii”, spunea Jurgen Klopp în biografia scrisă de jurnalistul Raphael Honigstein.

Plecat de la Mainz în 2000, Wolfgang Frank le-a mai pregătit pe MSV Duisburg, SpVgg Unterhaching şi Sachsen Leipzig. În decembrie 2005, antrenorul neamţ a ajuns în România şi a fost foarte aproape să semneze cu Farul Constanţa. Gheorghe Bosânceanu, finanţatorul dobrogenilor, era sigur că Frank va prelua echipa, însă totul a picat în ianuarie 2006.

Wolfgang Frank s-a stins din viaţă pe 7 septembrie 2013, după ce a luptat timp de mai multe luni cu o boală incurabilă. La înmormântare, care a avut loc în Mainz, au venit toţi foştii lui elevi, printre care s-a aflat şi Jurgen Klopp, vizibil afectat de faptul că-şi pierduse mentorul.

Jurgen Klopp şi-a început cariera de antrenor în februarie 2001

La nici un an de la plecarea lui Wolfgang Frank de la Mainz, Jurgen Klopp a preluat echipa pe 28 februarie 2001. De la o candidată la retrogradarea în 3.Liga, “Clubul Carnaval” a ajuns să se bată la promovarea în Bundesliga. După două tentative eşuate, în sezoanele 2001-2002 şi 2002-2003, Mainz, cu Jurgen Klopp pe bancă, a obţinut promovarea în primă ligă în 2004.

Chiar dacă a retrogradat cu Mainz la finalul sezonului 2006-2007, Jurgen Klopp a rămas la echipă. Un an mai târziu, după ce echipa a ratat promovarea în Bundesliga, “Kloppo” a semnat un contract cu Borussia Dortmund, moment din care a început să scrie istorie în fotbalul german şi mai apoi în cel european.

