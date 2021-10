Jurgen Klopp a luat foc după ce miliardarii saudiți au preluat Newcastle: ”Se încalcă drepturile omului”

Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al coroanei Arabiei Saudite a preluat clubul Newcastle United prin intermediul Fondului Public de Investiții din țara sa și a declanșat o serie de proteste în rândul oamenilor de fotbal din Anglia.

Jurgen Klopp a avut un discurs devastator referitor noul acționar majoritar al clubului Newcastle, dar și la adresa lui bin Salman, acuzat de încălcarea drepturilor omului.

Antrenorul lui FC Liverpool a așteptat în zadar o reacție din partea Premier League referitoare la de către Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită, controlat de Mohammed bin Salman.

Neamțul de pe banca ”cormoranilor” consideră inacceptabil ca statele bogate ale lumii să preia cluburi de fotbal. În plus, Klopp a inserat în discursul lui vehement și ”păcatele” de care este acuzat prințul moștenitor al coroanei Arabiei Saudite – încălcarea drepturilor omului, răpiri, tortură și crime.

”Sunt probleme legate de drepturile omului. Așteptam o reacție din partea Premier League, n-a venit. La începutul anului, a fost o ceartă uriașă cu privire la Super Liga Europei. Acum, se creează cam în același mod o superechipă. Va fi al 3-lea club deținut de un stat. Asta trebuie să confruntăm toți.

Însă nu sunt atât de îngrijorat. În 2019, când am câștigat Liga Campionilor, erau alte două țari implicate în fotbal (Qatar, proprietara clubului PSG, respectiv Emiratele Arabe Unite care finanțează campioana Angliei Manchester City – n.r.).

Dar mai importante decât banii sunt deciziile. Newcastle nu e foarte sigură că va rămâne în Premier League în acest an. Iar o retrogradare ar încetini procesul”, a tunat Jurgen Klopp într-o conferință de presă.

🗣️ “A few months ago we had a massive issue with 12 clubs trying to build a Super League… this is pretty much the same.”

Jurgen Klopp questions what the Saudi takeover at Newcastle will mean for football, comparing it to the Super League.

— Sky Sports News (@SkySportsNews)