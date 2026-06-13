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Jurgen Klopp a răbufnit la adresa FIFA după primele meciuri de la Campionatul Mondial: “Cui servește, de fapt, această idee?”

Jurgen Klopp i-a atacat pe cei de la FIFA în plin Campionat Mondial! Vezi pe site-ul FANATIK ce l-a nemulțumit pe fostul antrenor de la Liverpool și Borussia Dortmund.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 00:35
Jurgen Klopp a rabufnit la adresa FIFA dupa primele meciuri de la Campionatul Mondial Cui serveste de fapt aceasta idee
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Jurgen Klopp a răbufnit la adresa FIFA după startul Campionatului Mondial // FOTO: colaj FANATIK
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Jurgen Klopp, fostul tehnician de la Liverpool și Borussia Dortmund, actualmente director global al departamentului de fotbal în cadrul grupului Red Bull, a lansat un atac direct la adresa conducerii FIFA, chiar în timpul Campionatului Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic. Antrenorul german s-a declarat nemulțumit de introducerea pauzelor de hidratare, susținând că această idee s-a pus în practică mai mult pentru interesele comerciale decât pentru sănătatea jucătorilor.

Jurgen Klopp a atacat FIFA în plin Campionat Mondial!

La turneul final din această vară, cei de la FIFA au introdus „cooling breaks” (n.r – pauze de hidratare) obligatorii în fiecare repriză a partidelor disputate pe temperaturi ridicate, motivul fiind acela de a proteja sănătatea jucătorilor împotriva caldurilor extreme. Această decizie a fost însă criticată ulterior, deoarece s-a constatat că televiziunile care transmit meciurile au primit undă verde să difuzeze reclame pe parcursul minutelor de întrerupere. Printre cei mai vehemenți contestatari se numără și Jurgen Klopp, care consideră că această regulă dăunează spectacolului și calității fotbalistice.

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Când am văzut jucătorii stând în timpul unei pauze de hidratare, în timp ce timpii de antenă televizate dictau ritmul jocului, nu am putut să nu mă întreb: cui servește, de fapt, acest Campionat Mondial? Fanilor? Jucătorilor? Sau agenților de publicitate? Fotbalul este ostaticul unor șefi care stau în birouri cu aer condiționat. Un meci de Campionat Mondial ar trebui să curgă ca un râu. În schimb, se construiesc baraje pentru ca reclamele să poată trece. Acest lucru este periculos pentru spiritul jocului”, a declarat Jurgen Klopp pentru postul german ZDF.

Klopp este de părere că fotbalul își va pierde prim-planul în favoarea spoturilor publicitare!

Polemicile au fost alimentate și de un moment petrecut la duelul inaugural dintre Mexic și Africa de Sud, câștigat de gazde cu scorul de 2-0. Conform informațiilor apărute în presa internațională, jocul nu a fost reluat imediat după „cooling break” deoarece postul american Fox încă se afla într-o pauză publicitară.

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În trecut, fotbalul era evenimentul principal, dar acum riscă să devină doar o muzică de fundal pentru un spectacol publicitar. Sper doar ca acest sport să nu devină o întrerupere între reclame. Chiar ar fi păcat, dar cred că în cele din urmă asta se va întâmpla”, a mai precizat Klopp.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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