Jurgen Klopp a refuzat-o pe Manchester United! Dezvăluiri venite chiar din partea antrenorului. Care a fost motivul din spatele deciziei

ADVERTISEMENT

Invitat la podcastul „Jurnalul unui CEO”, Jurgen Klopp a dezvăluit că în timp ce antrena la Borussia Dortmund, imediat după ce Sir Alex Ferguson și-a anunțat retragerea de la Manchester United, „diavolii roșii” au încercat să-l aducă pe antrenorul neamț pe „teatrul viselor”, însă cel ce avea să obțină glorie pe banca lui Liverpool nu a fost atras de proiect.

De ce a refuzat-o Jurgen Klopp pe Manchester United

În 2013, Manchester United încă avea aura unuia dintre cluburile cele mai importante din lume, însă, cu toate astea, Jurgen Klopp a refuzat oferta venită din partea britanicilor, care și-au dorit să-l pună manager după plecarea lui Sir Alex Ferguson.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor de la Dortmund și Liverpool a dezvăluit că ideea de proiect nu l-a atras deloc, întrucât Manchester United își dorea să arunce cu bani pe diferite vedete pe care să le transfere pentru a face o echipă competitivă pentru Premier League și Liga Campionilor: „În anul în care Sir Alex Ferguson s-a retras, au vorbit cu mine. Desigur, erau interesați la un moment dat. Și eu aș fi fost interesat, eram tânăr, dar aveam o echipă senzațională la Dortmund. Probabil s-au întrebat «Ce face omul ăsta acolo?».

Manchester United a încercat, dar era momentul greșit. Aveam contract cu Dortmund și nu aș fi plecat pentru nimeni și nimic. Ei căutau un antrenor nou, iar eu mă aflam printre opțiuni. Au fost discuții care nu mi-au plăcut. Ideea lor de proiect era prea mare. «Îi luăm pe toți jucătorii pe care îi vrem, pe X, pe Y…», iar eu m-am gândit că acesta nu este genul meu de proiect”,

ADVERTISEMENT

Ce transferuri nu ar fi făcut niciodată Jurgen Klopp la Manchester United

Privind la ultimul deceniu al echipei, Jurgen Klopp a analizat deciziile luate și a vrut să scoată în evidență două mari greșeli. Antrenorul german este părere că nu poate fi niciodată o idee bună să readuci un jucător la echipă, exact ca în principiul românesc „ciorba reîncălzită nu mai este la fel de bună”.

ADVERTISEMENT

Tocmai de aceea, Klopp a arătat cu degetul două transferuri care, dacă ar fi ales să antreneze Manchester United, nu s-ar fi întâmplat niciodată. Unul este cel al lui Paul Pogba de la Juventus, adus pe aproximativ 100 de milioane de euro, după ce fusese cedat gratis. La șase ani distanță de la această achiziție, mijlocașul francez i-a părăsit pe „diavolii roșii” ca jucător liber de contract și s-a întors la „bătrâna doamnă”.

Un al doilea transfer ar fi fost cel al lui Cristiano Ronaldo de la Juventus. Cu toate că este unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile și o legendă pentru Manchester United, Klopp este de părere că revenirea lui CR7 pe „Old Trafford” nu ar fi trebuit să aibă loc:

ADVERTISEMENT

„Nu l-aș fi readus pe Pogba înapoi. Era un jucător senzațional, dar lucrurile astea nu merg, de obicei. Nici pe Cristiano nu l-aș fi adus. Știm cu toții că este cel mai bun jucător, alături de Messi, dar revenirile nu ajută. În 2013, nu era vorba de Cristiano, ci doar de Paul, dar ideea este că lucrurile nu merg așa, să îi aduni pe cei mai buni individual într-o echipă și gata. Eu nu gândesc așa”, a mai spus Jurgen Klopp.

Jurgen Klopp a strălucit alături de Liverpool, în timp ce Manchester United se află într-un declin continuu

Jurgen Klopp a venit la Liverpool în sezonul 2015/2016, după ce a scos maximum alături de Borussia Dortmund, cu care a câștigat două Bundesliga, o Cupă și două Supercupe ale Germaniei, într-o perioadă în care Bayern avea o echipă de vis, ce avea să câștige Liga Campionilor.

La Liverpool a făcut din nou magie. „Cormoranii” au câștigat primul Premier League din istorie, la 30 de ani distanță de ultimul campionat al Angliei câștigat de „cormorani”. Alături de această echipă, Klopp a strălucit și în Champions League, unde a adus o nouă „urechetă” clubului, la 14 ani de la renumita finală din 2005 cu AC Milan.

În acest timp, Manchester United a încercat toate rețetele posibile cu Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer și Ten Hag pentru a regăsi gloria de mult apusă, însă în zadar. Acum, cu Ruben Amorim, United a obținut una dintre cele mai rușinoase clasări din istorie, locul 15 în Premier League. De curând, a dat piept cu „diavolii roșii” pe Anfield, iar formația lui Amorim s-a impus cu 2-1, după o pauză de 10 ani fără victorie în fața „cormoranilor”, adică exact perioada în care Jurgen Klopp a fost antrenor la FC Liverpool.