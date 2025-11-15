Sport

Jurgen Klopp a semnat cu nemții și se pregătește de Campionatul Mondial! Anunțul fostului antrenor al lui Liverpool: „Înapoi pe margine”

Jurgen Klopp s-a înțeles cu nemții cu jumătate de an înainte de Campionatul Mondial din 2026. Anunțul făcut de legendarul antrenor pe profilul său de Instagram
Ciprian Păvăleanu
15.11.2025 | 09:30
Jurgen Klopp a semnat cu nemtii si se pregateste de Campionatul Mondial Anuntul fostului antrenor al lui Liverpool Inapoi pe margine
ULTIMA ORĂ
Jurgen Klopp s-a înțeles cu o televiziune din Germania pentru a fi analist în timpul Campionatului Mondial din 2026. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp și-a pus fanii pe jar cu ultima sa postare pe Instagram. Antrenorul neamț a semnat cu o televiziune din Germania și va fi analistul lor pentru Campionatul Mondial din 2026. Fostul antrenor al lui Liverpool a făcut anunțul într-un mod ce părea să se încheie cu anunuțul că va fi selecționerul echipei naționale a Germaniei.

Jurgen Klopp și-a amăgit fanii. Anunțul făcut de legendarul antrenor pe Instagram

Campionatul Mondial din 2026 se apropie, iar Germania nu este în cea mai bună formă în acest moment. Nemții așteaptă de foarte mult timp ca Jurgen Klopp să preia echipa națională, iar acest lucru probabil că se va întâmpla la un moment dat, însă nu acum.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al lui Liverpool a anunțat că s-a înțeles cu Magenta TV pentru a fi expertul postului de televiziune în timpul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, însă a făcut-o într-un mod care a aprins speranțele în fanii Germaniei: „Mulți dintre voi ați știut întotdeauna că e mai bine așa. Dar eu pur și simplu nu-mi puteam imagina.

Să mă întorc pe margine? Nu-mi lipsește nimic. Asta am crezut mereu. Dar acum simt din nou furnicături. Iarba sub picioare. Atmosfera caldă de pe stadion. Și vreau să mă simt din nou foarte aproape. Oh? Nu, nu ca antrenor. Voi deveni expert pentru Magenta TV în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026”, spune Klopp în videoclipul postat pe profilul său de Instagram, iar în descriere a adăugat „Iarbă sub picioare, atmosferă de stadion, foarte aproape! Înapoi pe margine, abia aștept!”

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Jürgen Klopp (@kloppo)

Jurgen Klopp nu și-a pierdut speranța în Wirtz. Ce spune despre starul neamț

Deși nu este pe banca tehnică a Germaniei, Jurgen Klopp urmărește îndeaproape atât naționala, cât și parcursul fiecărui jucător în parte. Una dintre marile speranțe a lor este Florian Wirtz, care are probleme destul de mari cu adaptarea la Liverpool, în Premier League.

Toată lumea a criticat „perla” crescută de Bayer Leverkusen, însă Jurgen Klopp este sigur că tânărul mijlocaș le va închide gura tuturor: „Toți cei care vorbiți urât acum de Florian Wirtz vă veți înghiți cuvintele. Este un talent incredibil!”, spunea Klopp în podcastul „Jurnalul unui CEO”.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp, al doilea sezon departe de banca tehnică

Jurgen Klopp și-a început cariera de antrenor pe banca lui Mainz, urmând ca mai apoi să se facă remarcat la Borussia Dortmund, iar apogeul carierei sale să-l atingă pe banca lui FC Liverpool. Deși a fost dorit de mai multe cluburi importante, printre care și Manchester United, antrenorul neamț a ales proiectul „cormoranilor”, alături de care a câștigat Champions League, Premier League, FA Cup și Cupa Ligii Angliei.

În acest moment, el ocupă poziția de șef al fotbalului la nivel global pentru Red Bull. În acest rol, Klopp asigură viziune strategică și mentorat pentru directorii sportivi și antrenorii cluburilor din rețeaua Red Bull, contribuie la rețeaua de scouting global și participă la formarea și dezvoltarea antrenorilor. Acesta este al doilea sezon în care Jurgen Klopp stă departe de banca tehnică.

România, la barajul pentru CM 2026: prin locul 2 în preliminarii sau prin...
Fanatik
România, la barajul pentru CM 2026: prin locul 2 în preliminarii sau prin Liga Națiunilor? Specialiștii au dat verdictul înaintea meciului cu Bosnia. Care sunt diferențele
LIVE BLOG Billie Jean King Cup. Uraganul Swiatek vine peste România, după o...
Fanatik
LIVE BLOG Billie Jean King Cup. Uraganul Swiatek vine peste România, după o victorie în 43 de minute! Fetele noastre debutează azi
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat...
Fanatik
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat într-un domeniu care a luat amploare în ultimii ani
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!