Jurgen Klopp a semnat cu nemții și se pregătește de Campionatul Mondial! Anunțul fostului antrenor al lui Liverpool: „Înapoi pe margine”

Jurgen Klopp și-a pus fanii pe jar cu ultima sa postare pe Instagram. Antrenorul neamț a semnat cu o televiziune din Germania și va fi analistul lor pentru Campionatul Mondial din 2026. Fostul antrenor al lui Liverpool a făcut anunțul într-un mod ce părea să se încheie cu anunuțul că va fi selecționerul echipei naționale a Germaniei.

Jurgen Klopp și-a amăgit fanii. Anunțul făcut de legendarul antrenor pe Instagram

Campionatul Mondial din 2026 se apropie, iar Germania nu este în cea mai bună formă în acest moment. Nemții așteaptă de foarte mult timp ca Jurgen Klopp să preia echipa națională, iar acest lucru probabil că se va întâmpla la un moment dat, însă nu acum.

Fostul antrenor al lui Liverpool a anunțat că s-a înțeles cu Magenta TV pentru a fi expertul postului de televiziune în timpul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, însă a făcut-o într-un mod care a aprins speranțele în fanii Germaniei: „Mulți dintre voi ați știut întotdeauna că e mai bine așa. Dar eu pur și simplu nu-mi puteam imagina.

Să mă întorc pe margine? Nu-mi lipsește nimic. Asta am crezut mereu. Dar acum simt din nou furnicături. Iarba sub picioare. Atmosfera caldă de pe stadion. Și vreau să mă simt din nou foarte aproape. Oh? Nu, nu ca antrenor. Voi deveni expert pentru Magenta TV în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026”, spune Klopp în videoclipul postat pe profilul său de Instagram, iar în descriere a adăugat „Iarbă sub picioare, atmosferă de stadion, foarte aproape! Înapoi pe margine, abia aștept!”

Jurgen Klopp nu și-a pierdut speranța în Wirtz. Ce spune despre starul neamț

Jurgen Klopp urmărește îndeaproape atât naționala, cât și parcursul fiecărui jucător în parte. Una dintre marile speranțe a lor este Florian Wirtz, care are probleme destul de mari cu adaptarea la Liverpool, în Premier League.

Toată lumea a criticat „perla” crescută de Bayer Leverkusen, însă „Toți cei care vorbiți urât acum de Florian Wirtz vă veți înghiți cuvintele. Este un talent incredibil!”, spunea Klopp în podcastul „Jurnalul unui CEO”.

Jurgen Klopp, al doilea sezon departe de banca tehnică

Jurgen Klopp și-a început cariera de antrenor pe banca lui Mainz, urmând ca mai apoi să se facă remarcat la Borussia Dortmund, iar apogeul carierei sale să-l atingă pe banca lui FC Liverpool. Deși , antrenorul neamț a ales proiectul „cormoranilor”, alături de care a câștigat Champions League, Premier League, FA Cup și Cupa Ligii Angliei.

În acest moment, el ocupă poziția de șef al fotbalului la nivel global pentru Red Bull. În acest rol, Klopp asigură viziune strategică și mentorat pentru directorii sportivi și antrenorii cluburilor din rețeaua Red Bull, contribuie la rețeaua de scouting global și participă la formarea și dezvoltarea antrenorilor. Acesta este al doilea sezon în care Jurgen Klopp stă departe de banca tehnică.