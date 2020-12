Jurgen Klopp a vorbit despre plecarea lui Mohamed Salah de la Liverpool, după ce s-a vehiculat mult pe această temă. Tehnicianul german a declarat că Salah se simte bine totul fiind în mare o speculație a presei.

Salah a declarat de curând pentru cotidianul spaniol AS că în acest moment ținta sa este să păstreze trofeul de campion alături de Liverpool, însă nu a exclus direct o plecare la un alt club de talie din Europa.

Klopp a evitat acest subiect dirijând discuția spre niște simple interpretări de presă, în cadrul clubului nefăcându-și prezența discuții contradictorii.

Jurgen Klopp a vorbit despre plecarea lui Mohamed Salah: „Asta e tot ce contează pentru mine”

Tehnicianul german al lui Liverpool susține că vârful egiptean traversează o formă excelentă și că toate știrile despre plecarea sa nu au legătură cu realitatea. Klopp nu se teme că îl va pierde pe golgheterul „cormoranilor”.

“Mo Salah se simte bine, trece prin momente bune și printr-o formă bună. Asta e tot ce contează pentru mine. Nu avem poze de la antrenamentul de dimineață însă a fost foarte voios zâmbind mult.

Alte lucruri sunt interesante pentru media. să scrieți despre ele, dar nimic cu adevărat în interiorul clubului”, a declarat tehnicianul lui Liverpool, Jurgen Klopp.

După interviul acordat în AS, egipteanul a marcat o după împotriva celor de la Crystal Palace. Salah a ajuns la 13 reușite în acest sezon de Premier League, fiind al treilea an consecutiv în care Liverpool încheie anul în topul clasamentului.

Tehnicianul lui Liverpool despre șănsele la titlu: “Poziția de lider la final de an nu garantează titlul”

Deși este optimist în privința păstrării lui Salah, Jurgen Klopp nu este atât de sigur de un nou succes în Premier League. Germanul crede că Liverpool nu și-a acontat, încă, un nou titlu.

“Poziția de lider la final de an nu garantează titlul. Echipa care este lideră de Crăciun nu semnifică că este automat campioană. Este cea mai bună poziție în care ne puteam afla acum, dar nimic mai mult.

Nu am disputat meciurile până la jumătatea sezonului. Este ceva de apreciat însă nimic mai mult. Acum două sezoane când am ratat titlul după ce am fost lideri de Crăciun nu a fost vorba de lipsa focusului.

Atunci a fost vorba despre calitatea rivalilor din campionat, iar acea calitate este fără îndoială și acum acolo”, a mai adăugat Jurgen Klopp.