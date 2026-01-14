Sport

Jurgen Klopp, atac la Florentino Perez și Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso: „Lucrurile nu se întâmplă corect 100%”

Real Madrid s-a despărțit de Xabi Alonso, iar această decizie l-a lăsat perplex pe Jurgen Klopp. Antrenorul neamț își ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce se înâmplă în interiorul clubului
Ciprian Păvăleanu
14.01.2026 | 12:48
Jurgen Klopp atac la Florentino Perez si Real Madrid dupa plecarea lui Xabi Alonso Lucrurile nu se intampla corect 100
Jurgen Klopp a dezvăluit că nu are nicio legătură cu o posibilă venire la Real Madrid. Foto: Hepta.ro
Jurgen Klopp a renunțat momentan la antrenorat după anii petrecuți pentru FC Liverpool. În prezent, el are o poziție foarte importantă în cadrul Red Bull, însă fanii fotbalului așteaptă în fiecare an ca el să-și anunțe revenirea. Suporterii lui Real Madrid au crezut că acest lucru se poate întâmpla după plecarea lui Xabi Alonso, însă neamțul a dezvăluit că nu este cazul și a atacat conducerea madrilenă.

Jurgen Klopp nu ia în calcul varianta Real Madrid! Atac la adresa conducerii după demiterea lui Xabi Alonso

Xabi Alonso a înregistrat o performanță foarte bună pentru Bayer Leverkusen, acolo unde a reușit să câștige un titlu de campion al Germaniei într-o perioadă de supremație totală a lui Bayern Munchen. Mai mult decât atât, el a reușit să facă acest lucru fără să piardă vreun meci în campionat, iar singura înfrângere din sezon a venit în finala Europa League, contra lui Atalanta.

Aceste rezultate l-au adus în atenția cluburilor mari, iar plecarea lui Carlo Ancelotti i-a dat șansa să antreneze la fostul său club, Real Madrid. Din păcate pentru el, doar jumătate de sezon a avut această ocazie, iar după plecarea sa s-a vorbit intens de o posibilă numire a lui Jurgen Klopp pe banca tehnică, însă antrenorul neamț a spulberat orice speranță a fanilor:

„Dacă Xabi Alonso, care a arătat mai bine de doi ani la Leverkusen ce talent extraordinar de antrenor are, trebuie să părăsească Real Madrid după doar șase luni, arată că lucrurile nu sunt complet corecte la club. Arată că nu mai este timp și că așteptările de la Real Madrid sunt enorme. Dar ce se întâmplă acolo nu are nicio legătură cu mine și nici nu mă privește”, a spus Jurgen Klopp la podcastul Sport Talk.

Care ar fi fost adevăratul motiv pentru care Xabi Alonso a plecat de la Real Madrid

Principala cauză a plecării lui Xabi Alonso a fost neînțelegerea cu vestiarul. El nu a reușit să managerieze un lot plin de vedete, în frunte cu Kylian Mbappe, pentru care Florentino Perez a făcut eforturi uriașe. „Nu poți să le dai jucătorilor atâta putere. Este imposibil pentru un antrenor să conducă vestiarul dacă clubul ține mereu partea jucătorilor”, ar fi răbufnit spaniolul înainte să plece de la Real Madrid.

În ultima perioadă s-a mai vorbit despre faptul că Florentino Perez a vrut înlocuirea staffului lui Xabi Alonso. Președintele „los blancos” și l-a dorit preparator fizic pe Antonio Pintus, care a activat la Madrid și în perioada lui Ancelotti, însă fostul antrenor al lui Leverkusen nu a acceptat să renunțe la oamenii săi. În urma acestui lucru, Alvaro Arbeloa a fost promovat de la echipa secundă la echipa mare, iar timpul va demonstra dacă Real Madrid a luat o decizie bună sau nu.

