Jurgen Klopp, avertisment pentru Inter înaintea meciului din optimi: ”Salah și Mane sunt două forțe ale naturii”

Tehnicianul german a vorbit despre mentalitatea puternică a ”cormoranilor” și despre faptul că atacanții Mohamed Salah și Sadio Mane sunt la cel mai înalt nivel al carierei.

Starul egiptean mai are contract pe Anfield Road până în vara lui 2023, dar cele două părți nu s-au așezat încă la masa negocierilor și acest lucru .

Inter, avertizată de Jurgen Klopp înaintea meciului din Champions League

În conferința de presă premergătoarea partidei cu Inter, din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League, managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp, i-a avertizat pe italieni că va veni să câștige.

ADVERTISEMENT

”Avem soluții diferite desigur, vom vedea cine va juca. Să ai cinci înlocuiri este un lucru important, e grozav să avem toți jucătorii disponibili. Salah și Mane? E bine că au jucat imediat, sunt două forțe ale naturii. Nu au sărbătorit prea mult după Cupa Africii și pentru că nu beau alcool… Au avut rezultate excepționale la recuperare, dar nu mă miră pentru că îi cunosc.

este un tip și un jucător fantastic. Trebuie să se obișnuiască, toată lumea știe care sunt așteptările mele. Să-i dăm timp, dar este un jucător incredibil care are o mare pasiune pentru fotbal. Zâmbește mereu și sunt foarte fericit să-l am alături de noi. Mai presus de toate, așteptările noastre pentru viitor sunt mari, el va face istorie aici”, a declarat Klopp, conform .

ADVERTISEMENT

Neamțul mizează pe experiența jucătorilor săi

”Este un meci de fotbal… Dacă reușim să dominăm va fi bine. Inter se va apăra într-un mod compact, vom juca împotriva unei echipe de top, care este foarte puternică. I-am urmărit mult anul trecut și anul acesta.

Sunt disciplinați și bine pregătiți. Au o mare calitate, dar aici e Champions League. Ne vom confrunta cu o echipă excepțională și va trebui să facem un meci excepțional.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere istoric, rezultatele din grupă nu contează pentru nimic… Dar cu siguranță a fost frumos să câștigăm toate meciurile, nu credeam că se poate. Dar e trecutul. Va trebui să ne folosim experiența, știm că suntem o echipă puternică, dar și ei sunt. Va fi un meci dificil”, a mai spus managerul german.

Marea dilemă a lui Inzaghi: Lautaro Martinez sau Alexis Sanchez?

Antrenorul lui Inter, Simone Inzaghi, a admis că Liverpool pornește din postura de favorită, dar este încrezător în posibilitățile echipei sale. ”Echipele din Anglia sunt puternice, în afară de Chelsea, care a pierdut primul loc în grupă în ultima etapă, toate au terminat în frunte. Liverpool este printre cele mai puternice.

ADVERTISEMENT

Merităm să fim aici, nu am mai jucat în optimi de ani de zile și ne vom folosi armele noastre. Liverpool este favorită pe hârtie, dar meciurile trebuie jucate. Trebuie să intrăm în partidă cu capul limpede. Determinarea va face diferența și trebuie să livrăm.

Nu am decis cine va juca între Lautaro Martinez și Alexis Sanchez, au șanse egale. Mâine voi decide, dar am norocul să am jucători maturi care acceptă alegerile. Încerc să-i rotesc pentru a avea întotdeauna prospețime, în special din punct de vedere mental”, a afirmat Inzaghi.