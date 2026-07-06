Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Jurgen Klopp, cea mai dură reacţie în scandalul Balogun: „Este jocul nostru, nu al lor!”

Jurgen Klopp a oferit cea mai dură reacție după ce cartonașul roșu primit de Folarin Balogun a fost anulat de către FIFA. Ce l-a nemulțumit pe renumitul antrenor.
Iulian Stoica
06.07.2026 | 21:29
Jurgen Klopp cea mai dura reactie in scandalul Balogun Este jocul nostru nu al lor
ULTIMA ORĂ
Jurgen Klopp, cea mai dură reacţie în scandalul Balogun. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Turneul final din America de Nord se apropie cu pași repezi de faza sferturilor de finală. Până atunci, fanii vor fi martorii unui duel de foc între SUA și Belgia. Totuși, atenția acestui meci a fost atrasă de o hotărâre de-a dreptul șocantă a FIFA. Deși a fost eliminat în faza șaisprezecimilor, atacantul Folarin Balogun a scăpat de suspendare printr-o decizie bizară a FIFA, astfel că va avea drept de joc împotriva „diavolilor roșii”.

Jurgen Klopp, cea mai dură reacţie în scandalul Balogun

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din ultimele două decenii, performanțele sale de la Borussia Dortmund și Liverpool fiind și în prezent întipărite în memoria fanilor. Pe durata Campionatului Mondial, Klopp activează ca analist la o emisiune TV. Întrebat despre situația bizară în care este implicat Folarin Balogun, tehnicianul s-a arătat uluit, susținând că suspendarea trebuia să rămână în picioare.

ADVERTISEMENT

„Dacă lucrurile au stat într-adevăr așa, atunci este de-a dreptul nebunesc. Să o spunem clar: acesta este jocul nostru, nu al lor. Acești doi oameni, care n-au nicio legătură cu fotbalul, n-ar trebui să aibă vreo implicare în așa ceva.

A acolo a fost cartonaș roșu, nu încape nicio discuție. Ne pare rău pentru Balogun, pentru că nu a vrut să o facă, dar asta spun regulile”, a declarat Jurgen Klopp, citat de Mirror, vizavi de suspendarea anulată a lui Folarin Balogun, fotbalistul putând evolua în meciul SUA – Belgia.

ADVERTISEMENT
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Digi24.ro
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan

Adrian Porumboiu, exploziv scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun

Adrian Porumboiu a oferit o primă reacție pentru FANATIK după situația reprobabilă de la Campionatul Mondial. Omul de afaceri e de părere că atât Gianni Infantino, cât și Donald Trump au intrat cu „bocancii” în cel mai frumos sport, iar implicarea lor nu era necesară.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului:...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”

„E un episod unic în istoria sportului! Sunt niște lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată. Vedem acum că s-a luat o astfel de decizie la cel mai înalt nivel, astfel că nu mai avem nimic de spus despre fotbalul nostru. Această decizie contravine tuturor regulilor de fair-play.

ADVERTISEMENT

Această intervenție nu trebuia să aibă loc niciodată, a fost o intervenție foarte clară! Cartonașul roșu a fost acordat corect de arbitru, a fost un atac neregulamentar, cu talpa, din spate, iar Regulile Jocului sunt foarte clare. Dacă vine un președinte, indiferent care… Mă rog, a fost cel din SUA, care promovează fair-play-ul… Dar să anulezi o decizie a Comisiei care arbitrează CM… Această decizie arată că puterea și banii eclipsează competiția din punct de vedere organizatoric.

Au strivit, au intrat cu bocancii în sport și nu trebuia să se implice președintele Infantino în treaba asta. Sunt lucruri care nu se pot explica, nu poți să intervii după ce s-a luat o decizie. Deciziile arbitrilor trebuie să rămână definitive!”, a declarat Adrian Porumboiu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Rapid și-a prezentat echipamentul pentru noul sezon! Cristi Manea a dezvelit tricourile. Mesajul...
Fanatik
Rapid și-a prezentat echipamentul pentru noul sezon! Cristi Manea a dezvelit tricourile. Mesajul lui Dan Șucu. Foto și Video
Portugalia – Spania, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Echipele de start: Cristiano...
Fanatik
Portugalia – Spania, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Echipele de start: Cristiano Ronaldo e titular!
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după ce Eddy Gnahore s-a transferat la...
Fanatik
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după ce Eddy Gnahore s-a transferat la FCSB: „Nu pot să vorbesc despre trădare!”. Exclusiv
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac dezlănțuit: 'Dacă eram rahatul de Messi, mergeam la mormântul lui Maradona și...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit: 'Dacă eram rahatul de Messi, mergeam la mormântul lui Maradona și îi puneam cele 8 Baloane de Aur ale mele acolo!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!