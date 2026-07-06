Jurgen Klopp, cea mai dură reacţie în scandalul Balogun: „Este jocul nostru, nu al lor!”

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Turneul final din America de Nord se apropie cu pași repezi de faza sferturilor de finală. Până atunci, fanii vor fi martorii unui duel de foc între SUA și Belgia. Totuși, atenția acestui meci a fost atrasă de o hotărâre de-a dreptul șocantă a FIFA. Deși a fost eliminat în faza șaisprezecimilor, atacantul Folarin Balogun a scăpat de suspendare printr-o decizie bizară a FIFA, astfel că va avea drept de joc împotriva „diavolilor roșii”.

Jurgen Klopp, cea mai dură reacţie în scandalul Balogun

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din ultimele două decenii, performanțele sale de la Borussia Dortmund și Liverpool fiind și în prezent întipărite în memoria fanilor. Pe durata Campionatului Mondial, Klopp activează ca analist la o emisiune TV. Întrebat despre situația bizară în care este implicat Folarin Balogun, tehnicianul s-a arătat uluit, susținând că suspendarea trebuia să rămână în picioare.

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„Dacă lucrurile au stat într-adevăr așa, atunci este de-a dreptul nebunesc. Să o spunem clar: acesta este jocul nostru, nu al lor. Acești doi oameni, care n-au nicio legătură cu fotbalul, n-ar trebui să aibă vreo implicare în așa ceva.

A acolo a fost cartonaș roșu, nu încape nicio discuție. Ne pare rău pentru Balogun, pentru că nu a vrut să o facă, dar asta spun regulile”, a declarat Jurgen Klopp, citat de , vizavi de suspendarea anulată a lui Folarin Balogun, fotbalistul putând evolua în meciul SUA – Belgia.

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Adrian Porumboiu, exploziv scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun

după situația reprobabilă de la Campionatul Mondial. Omul de afaceri e de părere că atât Gianni Infantino, cât și , iar implicarea lor nu era necesară.

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„E un episod unic în istoria sportului! Sunt niște lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată. Vedem acum că s-a luat o astfel de decizie la cel mai înalt nivel, astfel că nu mai avem nimic de spus despre fotbalul nostru. Această decizie contravine tuturor regulilor de fair-play.

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Această intervenție nu trebuia să aibă loc niciodată, a fost o intervenție foarte clară! Cartonașul roșu a fost acordat corect de arbitru, a fost un atac neregulamentar, cu talpa, din spate, iar Regulile Jocului sunt foarte clare. Dacă vine un președinte, indiferent care… Mă rog, a fost cel din SUA, care promovează fair-play-ul… Dar să anulezi o decizie a Comisiei care arbitrează CM… Această decizie arată că puterea și banii eclipsează competiția din punct de vedere organizatoric.

Au strivit, au intrat cu bocancii în sport și nu trebuia să se implice președintele Infantino în treaba asta. Sunt lucruri care nu se pot explica, nu poți să intervii după ce s-a luat o decizie. Deciziile arbitrilor trebuie să rămână definitive!”, a declarat Adrian Porumboiu pentru FANATIK.