Jurgen Klopp, declarații devastatoare după remiza lui Liverpool cu Fulham: ”Un meci mizerabil”

”Cormoranii” pe Craven Cottage, într-un meci în care defensiva vicecampioanei a fost depășită de forța și inspirația sârbului Aleksandar Mitrovic.

Jurgen Klopp și-a ieșit din minți după ce Liverpool a remizat cu Fulham

După victoria impresionantă în fața lui Manchester City din Supercupa Angliei, Liverpool își dorea un debut cu dreptul în noul sezon din Premier League. Doar că Fulham s-a dovedit un adversar mai dificil decât se aștepta toată lumea și elevii lui Jurgen Klopp s-au văzut nevoiți să se mulțumească cu o remiză.

La finalul întâlnirii de la Londra, tehnicianul german a avut o ieșire nervoasă și a criticat în termeni duri atitudinea jucătorilor săi, însă, în cele din urmă, și-a asumat vina pentru acest rezultat de egalitate.

”Nici măcar aproape nu am fost de un meci bun. Am avut atitudinea greșită, asta a fost. Am arătat câteva mostre de fotbal când eram în fața porții lor, dar cam atât. Cel mai bun lucru de la acest meci este rezultatul, că am luat un punct din acest meci mizerabil.

Nu am fost nici măcar aproape de potențialul nostru, dar asta este, e vina mea, am făcut ceva greșit în ultima săptămână. Atitudinea a fost greșită de la început”, a declarat Klopp.

Liverpool, văzută favorită la titlu

Singurul lucru pozitiv din această partidă este faptul că , Darwin Nunez, a debutat cu gol la primul său meci în Premier League. Uruguayanul a egalat la 1 cu o execuție superbă cu călcâiul și apoi a pasat decisiv la reușita lui Mohamed Salah.

Este de remarcat faptul că Salah şi Nunez se înțeleg perfect și ”cormoranii” speră că atacantul adus de la Benfica Lisabona pentru 100 de milioane de euro îl va face uitat pe senegalezul Sadio Mane, plecat la Bayern Munchen.

Liverpool este văzută ca marea favorită la câștigarea titlului în actualul sezon. Un supercomputer a oferit previziunile pentru modul în care va arăta ierarhia în Premier League 2022-23 și în privința campioanei, dar și pe retrogradarea în bloc a nou-promovatelor.

Liverpool a reuşit să încheie una dintre marile dileme ale verii. Mohamed Salah a semnat prelungirea contractului, care era scadent în vara anului viitor, şi va juca pe Anfield Road până în iunie 2025. Noul acord i-a adus un , aproape dublu, ceea ce-l face să se numere printre cei mai bine plătiţi jucători din Premier League.