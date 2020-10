Jurgen Klopp, descumpănit după umilința 2-7 cu Aston Villa: „Ne-am pierdut direcția”

Jurgen Klopp, descumpănit după ce Liverpool a pierdut cu 2-7 pe terenul lui Aston Villa. Tehnicianul german a fost dezamăgit total de jocul echipei sale.

Liverpool nu a încasat niciodată șapte goluri sub comanda lui Jurgen Klopp. Deși „cormoranii” au întâlnit de-a lungul anilor forțe precum Manchester City sau FC Barcelona, nimeni nu a reușit să le dea 7!

Asta până când Aston Villa le-a ieșit în cale, iar Watkins, Grealish și compania au surclasat cormoranii cu un scor neprevăzut nici de cel mai optimist fan al trupei din Birmingham.

Liverpool a prezentat semne de nesiguranță încă de la primele meciuri ale acestui sezon. Echipa lui Klopp a reușit să câștige primele trei partide din Premier League, contra lui Leeds, Chelsea și Arsenal, însă au avut probleme. Mai ales în meciul cu trupa lui Bielsa, când Liverpool a primit trei goluri, defensiva lui Klopp a arătat carențe importante.

Și cu Chelsea, deși a dominat meciul, Liverpool a fost de câteva ori surprinsă și putea avea parte de un final greu de partidă, deși elevii lui Lampard rămăseseră în 10 oameni încă din prima repriză. „Albaștrii” au ratat un penalty care ar fi putut relansa partida. Totuși, Liverpool a reușit să câștige cu 2-0. Și contra lui Arsenal s-au impus tot la două goluri diferență, cu 3-1.

Meciul cu Aston Villa din etapa a patra, însă, a fost unul de-a dreptul istoric pentru Liverpool. Și nu în sens pozitiv, ci din contră. Villa a câștigat cu 7-2, într-un meci absolut șocant pentru suporterii „cormoranilor”. Fără Thiago Alcantara și Sadio Mane, testați pozitiv cu coronavirus, Liverpool nu a părut să se regăsească, în ciuda celor două goluri reușit de Salah.

„Am văzut un meci în care, dintr-o serie de motive, Aston Villa a reușit să ne forțeze să facem foarte multe greșeli, iar jocul a avut o direcție clară de la început. Primul gol a avut un impact major, ceea ce nu trebuia să se întâmple. Adrian a greșit, dar s-au mai întâmplat astfel de greșeli și în trecut.

Reacția a fost absurdă, ne-am pierdut complet direcția. Deși am creat acțiuni bune, nu am reușit să marcăm. Am avut momente bune, dar care n-au condus la nimic, în vreme ce momentele lor bune au produs ocazii și goluri”, a spus Klopp pentru Sky Sports, după meciul de la Birmingham.

Pentru Liverpool, urmează partida din campionat cu rivala Everton! Aflată pe primul loc în Premier League, trupa lui Carlo Ancelotti este în cea mai bună formă din ultimii ani, iar pentru Klopp se anunță un nou hop extrem de dificil. Meciul va avea loc după pauza dedicată echipelor naționale.

