Jurgen Klopp, despre șansele Germaniei în optimile Euro 2020, în fața Angliei. ”Uneori, o echipă are nevoie de un duș rece”

Întâlnirea dintre reprezentativele Angliei și Germaniei este , nu numai prin valoarea combatantelor, ci și prin tradiția confruntărilor anterioare.

Între cele două naționale există o rivalitate istorică care se întinde pe aproape 90 de ani, timp în care s-au înfrunta de 32 de ori.

Ce spune Jurgen Klopp despre cel mai așteptat meci din optimi

Dintre echipele situate pe partea a doua a tabloului fazei optimilor de finală la Euro 2020, Anglia și Germania sunt considerate favorite.

A treia favorită era Olanda, dar ”Portocala mecanică” a pierdut, surprinzător, cu Cehia, 0-2, iar la finalul partidei de pe Wembley încă o favorită la câștigarea Campionatului European va ieși din cursă.

Dacă este să analizăm traseele celor două naționale, în faza grupelor, am fi tentați să spunem că Anglia e favorită. Și pentru că joacă acasă, și pentru că , egalând in extremis Ungaria. Managerul lui FC Liverpool, Jurgen Klopp, nu este întru totul de acord cu predicțiile specialiștilor.

”Cine crede că Germania nu are nicio șansă se înșală amarnic. Am jucat bine contra Franței, am dominat meciul cum nu a mai făcut-o altă echipă, am bătut Portugalia.

Ne-am chinuit cu Ungaria, e drept. Dar totul s-a terminat cu bine. Uneori, o echipă are nevoie de un duș rece. De aceea, cred că germanii își vor arăta adevărata valoare, marți, contra Angliei”, a spus Jurgen Klopp, pentru , analizând șansele nemților în fața Angliei.

Numele lui Jurgen Klopp a fost vehiculat intens în ultimele luni ca posibil succesor al lui Joachim Low pe banca Germaniei. Până la urmă, alegerea federației germane a fost Hansi Flick.

Anglia – Germania, episodul 33

Înfruntarea de marți, de pe stadionul Wembley a stârnit deja un mic scandal. UEFA a decis ca niciuna dintre echipe să nu se antreneze pe cel mai mare stadion din Londra, din cauză că ploile din ultima perioadă au afectat gazonul.

Presa in Germania a ripostat considerând că această decizie a forului continental o avantajează pe Anglia care a disputat deja trei meciuri pe Wembley, în vreme ce nemții vor păși pe gazon abia în ziua meciului.

Acesta va fi al 33-lea mci între cele două reprezentative. Statistic vorbind nemții sunt în avantaj, având 15 victorii, față de cele 13 ale Angliei. Patru meciuri s-au încheiat la egalitate, iar la golaveraj britanicii stau mai bine cu 51 de goluri marcate și 42 primite.

Ultima întâlnire dintre Anglia și Germania la un turneu final a fost în 2010, la Cupa Mondială din Africa de Sud, în 16-imi. Nemții s-au impus atunci cu un categoric 4-1.