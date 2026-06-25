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Jurgen Klopp, gest uluitor! A plecat în timpul interviului după ce a fost întrebat despre un subiect controversat de la Cupa Mondială: „Nicio șansă!”. Video

Jurgen Klopp a plecat în timpul unui interviu după ce a primit o întrebare legată de un subiect sensibil. Ce a provocat reacția neașteptată a fostului antrenor de la Liverpool.
Bogdan Mariș
25.06.2026 | 14:33
Jurgen Klopp gest uluitor A plecat in timpul interviului dupa ce a fost intrebat despre un subiect controversat de la Cupa Mondiala Nicio sansa Video
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Jurgen Klopp (59 de ani) a plecat în timpul unui interviu după ce a fost întrebat despre un subiect controversat. FOTO: Hepta
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Jurgen Klopp (59 de ani) se află în SUA pentru Cupa Mondială, în rolul de analist al postului german Magenta TV. În timp ce oferea un interviu la New York, tehnicianul a fost întrebat despre afirmațiile controversate ale fostului internațional Bastian Schweinsteiger, acuzat de rasism după partida Germania – Coasta de Fildeș 2-1. Klopp a refuzat să comenteze subiectul și chiar a plecat de la interviu.

Jurgen Klopp a plecat de la interviu! Ce l-a deranjat pe german

După ce Germania s-a impus la limită contra Coastei de Fildeș, 2-1, Bastian Schweinsteiger a fost acuzat de rasism din cauza unor afirmații făcute pentru postul ARD cu privire la formația africană. O jurnalistă a postului german Deutsche Welle i-a adresat o întrebare lui Jurgen Klopp cu privire la acest subiect, iar fostul tehnician al lui Liverpool a „explodat”.

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Acesta a subliniat ferm faptul că nu dorește să comenteze și chiar a plecat de la interviu, spre dezamăgirea celorlalți jurnaliști prezenți. „Vreți să insistați pe acest subiect. Nu există vreo șansă ca eu să răspund la această întrebare! Tuturor le place, vreți să mă includeți în această situație. Nu e problema mea că tuturor le place, dar e un subiect serios.

Și nici măcar nu știu ce ar fi potrivit să spun. Pentru africani ar fi un lucru, pentru alți oameni ar fi altul. Mă gândeam ‘Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a întrebat nimeni despre asta’. Dar, ați găsit momentul și surprinzător, sunteți din Germania. M-a surprins atât de mult (n.r. ironic). Vă mulțumesc foarte mult”, a spus germanul, înainte de a pleca din fața reporterilor. Klopp s-a pronunțat recent și cu privire la un aspect introdus de FIFA la această Cupă Mondială.

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Declarațiile lui Bastian Schweinsteiger au provocat un scandal uriaș în Germania

Germania s-a impus cu mari emoții în duelul cu Coasta de Fildeș. Africanii au deschis scorul în prima repriză prin Kessie, însă „Die Mannschaft” a reușit să întoarcă rezultatul în partea secundă după „dubla” lui Deniz Undav, al doilea gol fiind înscris în prelungirile jocului. La final, fostul mijlocaș Bastian Schweinsteiger a făcut mai multe comentarii controversate cu privire la formația africană.

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Germanul a declarat că ivorienii practicau un „fotbal african” pe care l-a descris ca fiind „oarecum neortodox uneori, oarecum sălbatic și nu atât de tactic”. Philipp Awounou, un jurnalist german de culoare, a criticat afirmațiile fostului fotbalist. „În spatele unor cuvinte precum ‘sălbatic’ și ‘imprevizibil’ se ascund stereotipuri mai vechi decât fotbalul și care au rădăcini rasiste, coloniale.

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În trecut, persoanele de culoare de origine africană erau stigmatizate ca fiind necivilizate (‘sălbatice’), diferite (‘neortodoxe’) și potențial periculoase (‘imprevizibile’)”, a notat acesta pentru publicația Der Spiegel. Totuși, Awounou a subliniat și că nu îl consideră pe Schweinsteiger ca fiind rasist: „Indiferent de afirmațiile sale problematice, Schweinsteiger nu este absolut deloc rasist”.

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