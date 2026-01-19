Sport

Jurgen Klopp, interesat de transferul lui Radu Drăgușin! „Sunt pregătiți să depună prima ofertă oficială”

Un club important din Europa a pregătit oferta oficială pentru Radu Drăgușin. În ce stadiu se află discuțiile cu fundașul român de la Tottenham.
Bogdan Mariș
19.01.2026 | 09:15
Jurgen Klopp interesat de transferul lui Radu Dragusin Sunt pregatiti sa depuna prima oferta oficiala
ULTIMA ORĂ
RB Leipzig va înainta o ofertă oficială pentru Radu Drăgușin. Clubul face parte din grupul Red Bull, unde activează fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin ar putea să plece de la Tottenham în această iarnă, mai multe echipe fiind interesate de transferul fundașului român. Una dintre acestea, RB Leipzig, este pe cale să facă prima ofertă oficială pentru Drăgușin, care ar prefera o revenire în Serie A, campionat în care a evoluat timp de mai mulți ani.

RB Leipzig, ofertă oficială pentru Radu Drăguşin

RB Leipzig îl dorește pe Radu Drăgușin, iar gruparea din Bundesliga va depune în curând oferta oficială pentru fundașul român. Germanii nu s-au înțeles cu jucătorul însă, dorința acestuia fiind de a reveni în Italia. „Leipzig este pregătită să facă prima ofertă oficială lui Tottenham pentru a încerca să îl transfere pe Radu Drăgușin.

ADVERTISEMENT

Leipzig nu a ajuns la un acord total cu fundașul central. Prioritatea lui Drăgușin ar fi o revenire în Italia”, a anunțat jurnalistul italian Nicolo Schira pe X. În transferul lui Radu Drăgușin ar putea juca un rol și Jurgen Klopp, care ocupă momentan rolul de director al fotbalului mondial la Red Bull, Leipzig fiind cel mai imporant club din portofoliul grupului.

Radu Drăgușin a jucat pe 28 decembrie în duelul cu Crystal Palace, primul său meci oficial după 11 luni de absență cauzate de accidentarea gravă suferită în ianuarie 2025. Mai apoi însă, Thomas Frank l-a lăsat pe bancă pe apărătorul român la toate cele 5 meciuri disputate de Tottenham în 2026.

ADVERTISEMENT
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Digi24.ro
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”

Ce rivali ar avea Radu Drăgușin pentru un loc de titular la RB Leipzig

RB Leipzig contează momentan pe 4 fundași centrali: Castello Lukeba, El Chadaille Bitshiabu, Willi Orban și Lukas Klostermann, cu mențiunea că ultimul a evoluat foarte puțin în acest sezon, fiind momentan indisponibil. În marea majoritate a jocurilor, antrenorul Ole Werner a contat pe perechea Orban-Lukeba în centrul defensivei, Bitshiabu evoluând în doar 4 jocuri de campionat.

ADVERTISEMENT
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat...
Digisport.ro
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras de ușă!"

RB Leipzig ocupă momentan locul 4 în Bundesliga, cu 32 de puncte, la mare distanță de liderul Bayern Munchen, care are 50 de puncte. Echipa este calificată în sferturile Cupei Germaniei, unde va întâlni tot formația pregătită de Vincent Kompany, împotriva căreia a cedat cu 1-5 în partida disputată sâmbătă în etapa a 18-a din campionat. După 8 sezoane consecutive în care a participat în cupele europene, Leipzig nu a obținut calificarea într-o competiție continentală în actuala stagiune, deoarece a terminat pe locul 7 în precedenta ediție de campionat.

Radu Drăgușin, acord cu AS Roma

Rămâne de văzut dacă un potențial acord între Tottenham și RB Leipzig va avea un efect asupra lui Radu Drăgușin, care pare dornic să revină în Serie A, campionat în care a evoluat pentru Juventus, Salernitana, Sampdoria și Genoa înainte de a ajunge în Anglia. Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit că internaționalul român a ajuns la un acord de principiu cu AS Roma pentru un contract până în 2030, însă italienii nu s-au înțeles cu cei de la Tottenham. Despre o posibilă revenire a lui Radu Drăgușin în Italia a vorbit și impresarul său, Florin Manea.

ADVERTISEMENT
„Nicolae Stanciu, subiect închis la echipa națională!”. Giovanni Becali știe de ce românul...
Fanatik
„Nicolae Stanciu, subiect închis la echipa națională!”. Giovanni Becali știe de ce românul nu a reușit la Genoa
Cum se menține în formă Andreea Bălan. Iubita lui Victor Cornea, dezvăluiri neașteptate:...
Fanatik
Cum se menține în formă Andreea Bălan. Iubita lui Victor Cornea, dezvăluiri neașteptate: ”Am aceeași greutate de 20 de ani”
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
Fanatik
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe...
iamsport.ro
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe mine?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!