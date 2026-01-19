Jurgen Klopp, interesat de transferul lui Radu Drăgușin! „Sunt pregătiți să depună prima ofertă oficială”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin ar putea să plece de la Tottenham în această iarnă, mai multe echipe fiind interesate de transferul fundașului român. Una dintre acestea, RB Leipzig, este pe cale să facă prima ofertă oficială pentru Drăgușin, care ar prefera o revenire în Serie A, campionat în care a evoluat timp de mai mulți ani.

RB Leipzig, ofertă oficială pentru Radu Drăguşin

RB Leipzig îl dorește pe Radu Drăgușin, iar gruparea din Bundesliga va depune în curând oferta oficială pentru fundașul român. Germanii nu s-au înțeles cu jucătorul însă, dorința acestuia fiind de a reveni în Italia. „Leipzig este pregătită să facă prima ofertă oficială lui Tottenham pentru a încerca să îl transfere pe Radu Drăgușin.

Leipzig nu a ajuns la un acord total cu fundașul central. Prioritatea lui Drăgușin ar fi o revenire în Italia”, a anunțat jurnalistul italian Nicolo Schira pe . În transferul lui Radu Drăgușin ar putea juca un rol și Jurgen Klopp, care ocupă momentan rolul de director al fotbalului mondial la Red Bull, Leipzig fiind cel mai imporant club din portofoliul grupului.

. Mai apoi însă, Thomas Frank l-a lăsat pe bancă pe apărătorul român la toate cele 5 meciuri disputate de Tottenham în 2026.

Ce rivali ar avea Radu Drăgușin pentru un loc de titular la RB Leipzig

RB Leipzig contează momentan pe 4 fundași centrali: Castello Lukeba, El Chadaille Bitshiabu, Willi Orban și Lukas Klostermann, cu mențiunea că ultimul a evoluat foarte puțin în acest sezon, fiind momentan indisponibil. În marea majoritate a jocurilor, antrenorul Ole Werner a contat pe perechea Orban-Lukeba în centrul defensivei, Bitshiabu evoluând în doar 4 jocuri de campionat.

RB Leipzig ocupă momentan locul 4 în Bundesliga, cu 32 de puncte, la mare distanță de liderul Bayern Munchen, care are 50 de puncte. Echipa este calificată în sferturile Cupei Germaniei, unde va întâlni tot formația pregătită de Vincent Kompany, împotriva căreia a cedat cu 1-5 în partida disputată sâmbătă în etapa a 18-a din campionat. După 8 sezoane consecutive în care a participat în cupele europene, Leipzig nu a obținut calificarea într-o competiție continentală în actuala stagiune, deoarece a terminat pe locul 7 în precedenta ediție de campionat.

Radu Drăgușin, acord cu AS Roma

Rămâne de văzut dacă un potențial acord între Tottenham și RB Leipzig va avea un efect asupra lui Radu Drăgușin, care pare dornic să revină în Serie A, campionat în care a evoluat pentru Juventus, Salernitana, Sampdoria și Genoa înainte de a ajunge în Anglia. Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit că internaționalul român a ajuns la un acord de principiu cu AS Roma pentru un contract până în 2030, însă italienii nu s-au înțeles cu cei de la Tottenham. .