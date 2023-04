Jurgen Klopp își face praf jucătorii după Manchester City – Liverpool 4-1: ”Am fost norocoși să scăpăm așa ieftin”

După o primă repriză încheiată la egalitate, dar în care gazdele au dominat jocul, ”cetățenii” au turat motoarele în partea secundă și care îi permite să continue lupta la titlu cu Arsenal.

Jurgen Klopp, discurs acid după meciul Manchester City – Liverpool 4-1

La finalul întâlnirii Manchester City – Liverpool 4-1, din etapa a 29-a din Premier League, antrenorul Jurgen Klopp a avut o ieșire nervoasă și a pus tunurile pe jucătorii săi, considerând că scorul putea fi mult mai mare.

ADVERTISEMENT

”Prima repriză a fost una pe care am văzut-o doar de câteva ori când am jucat aici. City mereu are mai multă posesie, dar am avut și noi perioade când am dominat la acest capitol. Zonele cheie sunt clare. Dacă nu controlezi mijlocul terenului și îi lași să joace între linii, atunci este aproape imposibil să obții ceva pentru că atunci terenul devine prea mare.

Modul în care am primit golurile este greu de acceptat. Nu am atacat mingea la niciunul dintre ele. Este total inacceptabil. I-am lăsat să facă tot ce vor, am fost norocoși să scăpăm așa ieftin. Meciul putea fi diferit și asta e de rău pentru noi.

ADVERTISEMENT

Aceste tipuri de lucruri absolut nu se pot întâmpla, dar s-au întâmplat. Nu e nimic bun de spus despre acest meci. Acest joc trebuie să-l folosim, din păcate, pentru a clarifica ce lucruri nu ar trebui să se întâmple”, a declarat Klopp, conform .

Guardiola, încântat de succesul cu Liverpool

De partea cealaltă, Pep Guardiola nu a contenit cu laudele la adresa elevilor săi, a mărturisit că nu poate alege un jucător despre care să spună că a fost cel mai bun de pe teren și a precizat că a fost cel mai bun joc al echipei de la venirea sa, chiar dacă .

ADVERTISEMENT

”Din minutul 1 până în minutul 93 a fost o prestație perfectă. Chiar dacă am primit un gol, am jucat foarte bine. Liverpool a pus mereu pericol pe tranziție, dar noi am jucat foarte bine, una dintre cele mai bune prestații în cei 7 ani ai mei aici.

Jucătorii știau că nu joacă slab. Am fost conduși, dar am continuat, am discutat la pauză, iar de la 2-1 jocul a devenit stabil. Jack Grealish? Ne-a salvat de la primirea celui de-al doilea gol. Riyad Mahrez a fost și el excepțional. Nu pot să numesc un jucător mai bun decât altul. Toți au fost excepționali.

ADVERTISEMENT

Julian Alvarez? Nu numai golul, ci și pasele de la golul 2 și golul 3. Este foarte inteligent când are mingea, e un fotbalist excepțional. Clubul a reușit un transfer senzațional când l-a adus. E campion mondial alături de Lionel Messi dintr-un anumit motiv”, a spus Guardiola.