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Germania a fost lovită de un adevărat „cutremur” politic la începutul lunii septembrie, când partidul AfD a câștigat alegerile din landul Saxonia-Anhalt, semnalând clar faptul că gruparea de extremă dreaptă devine din ce în ce mai puternică. Înainte de primele sale meciuri ca selecționer al Germaniei, Jurgen Klopp (59 de ani) a decis să transmită și un mesaj politic.

Jurgen Klopp, mesaj manifest după „cutremurul” politic din Germania

Jurgen Klopp a venit la conferința de presă cu o șapcă pe care apăreau culorile steagului german și mesajul „Unul dintre 83 de milioane”, iar tehnicianul nu s-a ferit și a abordat subiectul situației politice din țara natală. „Trebuie să redescoperim bucuria în tot acest context. Sper că nu va mai fi nevoie să vorbesc despre chestiuni politice pe viitor.

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Însă vreau să redobândim simbolul drapelului pentru noi, astfel încât oamenii să se simtă fericiți și norocoși că trăiesc în această țară minunată. Nu vreau să las mândria națională pe mâna cui nu trebuie. Mă umple de mândrie faptul că fac această meserie.

Atunci când ne concentrăm pe fotbal, scopul este să cultivăm un sentiment de comunitate și să ne simțim mai bine. Trebuie să creăm acea atmosferă, dar avem nevoie și de oameni care să o îmbrățișeze”, a declarat experimentatul antrenor, conform . Deși nu a menționat numele partidului AfD, mesajul lui Klopp a fost interpretat ca o reacție la cele întâmplate recent.

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Pe cine va întâlni Germania în prima acțiune a lui Jurgen Klopp ca selecționer

l-a înlocuit pe Julian Nagelsmann după Cupa Mondială din această vară, iar în ca selecționer, Germania va disputa 4 partide în Liga Națiunilor: în deplasare cu Olanda (24 septembrie), acasă contra Greciei (27 septembrie), pe teren propriu împotriva Serbiei (1 octombrie) și la Salonic cu Grecia (4 octombrie).