Jurgen Klopp, noul antrenor al lui Real Madrid? Declarația care spune totul

Real Madrid rămâne unul dintre cluburile cele mai importante ale lumii, indiferent de situația dificilă pe care o traversează, iar mulți antrenori visează să ajungă pe banca echipei iberice măcar o dată în carieră.

Jurgen Klopp a vorbit despre interesul lui Real Madrid și a dat o declarație surprinzătoare

Speculațiile din presă au fost foarte multe și s-a scris că Florentino Perez l-a pus în capul listei de antrenori doriți pe banca echipei pe nimeni altul decât pe . Totuși, tehnicianul german a declarat că nu a avut vreo discuție oficială cu șefii formației de pe Santiago Bernabeu, însă nu a exclus în totalitate că ar putea să fie interesat să preia echipa în viitor.

„Dacă sunt încântat că Real Madrid s-a interesat de mine? Nu, pentru că nu s-au interesat, tot ce a apărut este doar zvon de presă. Sunt un tip echilibrat și nu-mi schimb ideile peste noapte. Desigur, nu aș exclude nimic în mod categoric, dar am 58 de ani și sunt foarte fericit în poziția în care mă aflu acum”, a spus Jurgen Klopp .

Jurgen Klopp este în prezent coordonator la echipele din concernul Red Bull

Jurgen Klopp a luat o pauză de la antrenorat în vara anului 2024, când a plecat , iar germanul a anunțat că vrea o pauză de la fotbal pentru a se bucura de viață. Totuși, această absență a sa nu a fost de lungă durată, pentru că a fost convins de cei de la Red Bull să fie din nou implicat în fotbal.

Astfel, germanul supervizează activitatea pe care o au echipele deținute de concern, printre care RB Salzburg sau RB Leipzig. Acesta nu a exclus însă faptul că ar putea să fie din nou antrenor în viitor, dar nu a spus exact când și-ar dori să se întâmple acest lucru.

Performanțele lui Jurgen Klopp, fostul antrenor de la Liverpool

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai influenți antrenori ai fotbalului modern, s-a remarcat printr-un joc ofensiv practicat de echipele sale. Și-a început cariera de tehnician la Mainz 05, club pe care l-a promovat în Bundesliga și l-a transformat din temelii, în ciuda resurselor limitate. Consacrarea a venit la Borussia Dortmund, unde a construit o formație spectaculoasă, bazată pe pressing agresiv și tranziții rapide, cucerind două titluri de campion al Germaniei și ajungând în finala Ligii Campionilor din 2013.

Apogeul carierei lui Klopp s-a consumat la Liverpool, club pe care l-a readus în elita fotbalului mondial după o perioadă lungă de așteptare. Sub conducerea sa, „cormoranii” au câștigat Liga Campionilor, Premier League, Cupa Mondială a Cluburilor și alte trofee majore, redefinind identitatea echipei prin celebrul „gegenpressing”.