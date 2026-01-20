Sport

Jurgen Klopp, noul antrenor al lui Real Madrid? Declarația care spune totul

Real Madrid s-a despărțit recent de Xabi Alonso și l-a adus interimar pe Alvaro Arbeloa, însă acesta din urmă nu este o soluție pe termen lung și speculațiile vorbesc despre interesul pentru Jurgen Klopp.
Mihai Alecu
20.01.2026 | 15:15
Jurgen Klopp noul antrenor al lui Real Madrid Declaratia care spune totul
ULTIMA ORĂ
Ce spune Klopp despre posibilitatea de a ajunge la Real Madrid
ADVERTISEMENT

Real Madrid rămâne unul dintre cluburile cele mai importante ale lumii, indiferent de situația dificilă pe care o traversează, iar mulți antrenori visează să ajungă pe banca echipei iberice măcar o dată în carieră.

Jurgen Klopp a vorbit despre interesul lui Real Madrid și a dat o declarație surprinzătoare

Speculațiile din presă au fost foarte multe și s-a scris că Florentino Perez l-a pus în capul listei de antrenori doriți pe banca echipei pe nimeni altul decât pe Jurgen Klopp. Totuși, tehnicianul german a declarat că nu a avut vreo discuție oficială cu șefii formației de pe Santiago Bernabeu, însă nu a exclus în totalitate că ar putea să fie interesat să preia echipa în viitor.

ADVERTISEMENT

„Dacă sunt încântat că Real Madrid s-a interesat de mine? Nu, pentru că nu s-au interesat, tot ce a apărut este doar zvon de presă. Sunt un tip echilibrat și nu-mi schimb ideile peste noapte. Desigur, nu aș exclude nimic în mod categoric, dar am 58 de ani și sunt foarte fericit în poziția în care mă aflu acum”, a spus Jurgen Klopp citat de presa din Spania.

Jurgen Klopp este în prezent coordonator la echipele din concernul Red Bull

Jurgen Klopp a luat o pauză de la antrenorat în vara anului 2024, când a plecat de la Liverpool, iar germanul a anunțat că vrea o pauză de la fotbal pentru a se bucura de viață. Totuși, această absență a sa nu a fost de lungă durată, pentru că a fost convins de cei de la Red Bull să fie din nou implicat în fotbal.

ADVERTISEMENT
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de...
Digi24.ro
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”

Astfel, germanul supervizează activitatea pe care o au echipele deținute de concern, printre care RB Salzburg sau RB Leipzig. Acesta nu a exclus însă faptul că ar putea să fie din nou antrenor în viitor, dar nu a spus exact când și-ar dori să se întâmple acest lucru.

ADVERTISEMENT
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP...
Digisport.ro
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren

Performanțele lui Jurgen Klopp, fostul antrenor de la Liverpool

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai influenți antrenori ai fotbalului modern, s-a remarcat printr-un joc ofensiv practicat de echipele sale. Și-a început cariera de tehnician la Mainz 05, club pe care l-a promovat în Bundesliga și l-a transformat din temelii, în ciuda resurselor limitate. Consacrarea a venit la Borussia Dortmund, unde a construit o formație spectaculoasă, bazată pe pressing agresiv și tranziții rapide, cucerind două titluri de campion al Germaniei și ajungând în finala Ligii Campionilor din 2013.

Apogeul carierei lui Klopp s-a consumat la Liverpool, club pe care l-a readus în elita fotbalului mondial după o perioadă lungă de așteptare. Sub conducerea sa, „cormoranii” au câștigat Liga Campionilor, Premier League, Cupa Mondială a Cluburilor și alte trofee majore, redefinind identitatea echipei prin celebrul „gegenpressing”.

ADVERTISEMENT
Viitoarea adversară a Soranei Cîrstea a șocat internetul! Cum a apărut îmbrăcată pe...
Fanatik
Viitoarea adversară a Soranei Cîrstea a șocat internetul! Cum a apărut îmbrăcată pe teren la Australian Open și ce legătură are fiica sa. Foto
A început oficial demolarea stadionului Dinamo! Ce suveniruri și-au luat fanii de pe...
Fanatik
A început oficial demolarea stadionului Dinamo! Ce suveniruri și-au luat fanii de pe vechea arenă din Ștefan cel Mare. Video și foto
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian...
Fanatik
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Au reacționat după noile imagini cu Dan Petrescu: 'Aveam informații că e destul...
iamsport.ro
Au reacționat după noile imagini cu Dan Petrescu: 'Aveam informații că e destul de rău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!