Jurgen Klopp, prima reacție după eșecul drastic suferit de Liverpool la Napoli. ”Trebuie să ne reinventăm”

. Supărat pe fanii gazdelor, din pricina cărora jucătorii săi au făcut noapte albă. și au reacționat rapid după înfrângerea cu 4-1. Însă, după meci, germanul a recunoscut deficiențele echipei sale. Și spune că este de datoria sa să scoată echipa din criză.

”Nu jucăm suficient de bine, asta este evident, și de aceea pierdem jocuri”, a recunoscut Jurgen Klopp

Andy Robertson, fundașul lui Liverpool, a fost primul intervievat de către cei de la BT Sport după umilința de la Napoli. Și a radiografiat perfect întâlnirea.

”De prea multe ori au avut spații să alerge în jumătatea noastră și să ne pună probleme. Joci în deplasare în Liga Campionilor și nu poți lăsa atâtea spații.

Simțeam că au un om în plus. Trebuie să revenim la jocul nostru clasic și să fim compacți. Să ne trezim, și să o facem repede, pentru că nu putem performa așa”, a spus Robertson.

Imediat a ajuns la microfon și Jurgen Klopp. Care a recunoscut superioritatea adversarului. ”Un rezultat greu de acceptat, dar care nu este atât de greu de explicat când ai văzut meciul.

Pentru a începe cu cele două penaltyuri…OK, în primul rând, Napoli a făcut un joc foarte bun, noi nu. Iar aceasta este prima explicație pentru înfrângere.

Au marcat un penalty și au ratat altul. Dar următoarele două goluri li le-am făcut cadou. Trebuia să ne apărăm mai bine. S-a ajuns la 3-0, noi având ocazii, dar fără să fim cu adevărat în joc.

Nu am fost compacti în defensivă sau ofensiv. Până când Thiago a intrat pe teren nu-mi amintesc o situație de contra-pressing”, și-a început discursul Klopp.

Pentru a continua: ”Am jucat rău în prima repriză, dar de obicei nu primim trei goluri. Cu Alisson în poartă, trebuie să joci foarte rău pentru ca asta să se întâmple. Am pierdut aici cu 2-0, dar atunci am jucat. Acum am făcut-o îngrozitor”.

Jurgen Klopp: ”Trebuie să plecăm pe un nou drum”

Klopp recunoaște că situația echipei nu este una roză. În opinia sa, Liverpool trebuie să se reinventeze. Și afirmă că el este cel care trebuie să găsească soluțiile.

”Se pare că trebuie să ne reinventăm. Lipsesc o mulțime de lucruri, iar partea distractivă este că trebuie să o facem în mijlocul unui sezon de Premier League și Champions League.

Jucăm cu Wolves sâmbătă. Iar dacă au văzut meciul din seara asta, nu se pot opri din râs. Și vor spune – aș face-o și eu – că este momentul perfect pentru juca împotriva noastră.

În fotbal există întotdeauna soluții. Nu jucăm suficient de bine, asta este evident, și de aceea pierdem jocuri. Jucăm în cea mai puternică ligă din lume și avem o grupă destul de bună în Liga Campionilor.

Avem o treabă de făcut, este responsabilitatea mea și am nevoie de timp să mă gândesc la asta. Sunt câteva lucruri evidente și trebuie să resetăm și să plecăm pe un nou drum”, a conchis Klopp.