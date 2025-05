Jurgen Klopp, reacție dură la adresa fanilor lui Liverpool în cazul Trent Alexander Arnold: „Am stins televizorul”

, următoarea sa destinație fiind Real Madrid. Fanii „cormoranilor” au avut o reacție dură la adresa fundașului, însă Jurgen Klopp nu a agreat deloc acest lucru.

Jurgen Klopp, critic la adresa fanilor lui Liverpool: „Acest club nu uită”

La primul meci pe Anfield după anunțul lui Alexander-Arnold, , apărătorul a fost huiduit de proprii fani pentru modul în care a decis să părăsească echipa. Gestul suporterilor nu a fost pe placul fostului antrenor al „cormoranilor”, Jurgen Klopp, care a colaborat cu fundașul timp de mai multe sezoane.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să vă spun cum să gândiți, dar pot să vă spun că modul în care gândiți este greșit. Nu vă spun să nu fiți nervoși, dar nu ar trebui să fiți dezamăgiți, vă spun să nu uitați.

Acest club nu uită. Am urmărit meciul când a intrat pe teren și am auzit huiduielile. Am stins televizorul. Sincer, nu puteam fi mai dezamăgit în acel moment”, a afirmat tehnicianul german la un eveniment al fundației lui Liverpool, conform .

ADVERTISEMENT

„Aud din partea fanilor doar discuții despre bani”

Jurgen Klopp este de părere că fanii ar trebui să pună pe primul plan realizările lui Alexander-Arnold la Liverpool și faptul că acesta este un produs al academiei. Germanul a rememorat și două momente importante din cariera fundașului. „A dat absolut totul și poartă stema lui Liverpool pe piele.

‘De ce nu a semnat un nou contract?’ Asta aud din partea fanilor, discuții despre bani. ‘A plecat fără o sumă de transfer’. Proprietarii ar trebui să fie nervoși. Acest copil, la 18 ani, a marcat din lovitură liberă la Hoffenheim (n.r. în play-off-ul sezonului 2017-2018), dacă nu ar fi înscris, nu ne calificam în Champions League.

ADVERTISEMENT

Contra Barcelonei, a făcut cel mai obraznic lucru din lume și a creat golul de 4-0. Un rezultat și un meci pe care nu îl vom mai vedea niciodată. Dar acum, va juca la un alt club în următorul sezon și trebuie să decidem cum vom trata acest lucru”, a declarat Klopp.