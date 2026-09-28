ADVERTISEMENT

Duminică seară, Nations League a înregistrat o adevărată surpriză. Germania a pierdut acasă în fața Greciei (scor 0-1), iar presa nu a avut milă de nemți. Jurgen Klopp a reacționat, răspunzându-le ferm celor care i-au contestat echipa.

Jurgen Klopp a reacționat după criticile primite de Germania în urma eșecului cu Grecia

Nations League a ajuns la etapa a 2-a, iar duminică seară a avut loc o surpriză majoră: . Rezultatul a stârnit reacții tari, . Selecționerul Jurgen Klopp a reacționat ferm, transmițând public că își asumă întreaga vină pentru rezultatul consemnat, însă a subliniat și faptul că echipa lui se află într-un plin proces de reconstrucție.

ADVERTISEMENT

„E parte din proces, absolut. Echipa și schimbările mi le puteți imputa, sunt 100% vinovat. Așa este fotbalul câteodată. Un egal ar fi fost rezultatul corect, dar să pierzi este dureros. Nu cred că meritam să pierdem, dar s-a întâmplat. Grecia a venit cu un plan foarte clar, iar noi nu am știut cum să îl dejucăm. Trebuie să fim mult mai convinși în ceea ce vrem să facem. Trebuie să ne recăpătăm încrederea și, în acel moment, lucrurile vor începe să arate bine”, a declarat Klopp.

Jurgen Klopp, în topul celor mai bine plătiți selecționeri

Jurgen Klopp se află într-o listă selectă. Fostul tehnician de la Liverpool a preluat naționala Germaniei în această vară și este al doilea selecționer în Federația Germană de Fotbal nu a făcut publică suma exactă. Informațiile apărute în presă indică însă faptul că Klopp câștigă mai mult decât primea Nagelsmann, fostul selecționer: aproximativ 7 milioane de euro pe an. El este devansat doar de Carlo Ancelotti, ale cărui venituri anuale ca selecționer al Braziliei sunt de 9,43 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp câștiga la Liverpool un salariu estimat la aproximativ 20 – 22 de milioane de euro pe an, în ultima parte a contractului său prelungit cu echipa de pe Anfield. La despărțirea de „Cormorani”, tehnicianul și membrii staff-ului său au primit în total 9,6 milioane de lire sterline, echivalentul a 11,6 milioane de euro.