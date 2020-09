Jurgen Klopp, reacție nervoasă după eliminarea lui Christensen! Ce a făcut antrenorul

Tehnicianul lui Liverpool, Jurgen Kloop, a avut o reacție nervoasă la adresa băncii sale de rezerve, după eliminarea jucătorului lui Chelsea, Andreas Christensen.

Aceștia au celebrat eliminarea adversarului petrecută în minutul 45 după un fault produs asupra lui Sadio Mane.

Inițial, arbitrul partidei, Paul Tierney, acordase doar un cartonaș galben însă a schimbat decizia după vizionare probei VAR și a decis astfel eliminarea fundașului lui Chelsea.

Jurgen Klopp și-a mustrat proprii jucătorii de pe bancă

Jucătorii aflați pe bancă s-au bucurat în momentul eliminării, însă Klopp i-a potolit repede, dorința sa fiind ca aceștia să rămână concentrați în continuare la intensitatea partidei.

Cartonașul roșu primit de Chelsea a contat destul de mult, după eliminare Chelsea nu a mai reușit să facă față asediului impus de cormorani. Odată cu ieșirea de pe teren a lui Kai Havertz și introducerea lui Tomori, londonezii nu au mai contat în atac aproape deloc. Incursiunile lui Timo Werner fiind destul de rare și blocate cu promptitudine de fundașii adverși.

Scorul final a fost de 2-0, ambele goluri fiind marcate de Sadio Mane în minutele 50 respectiv 54. Senegalezul a fost declarat la final omul partidei, după ce în prima etapă, prețioasa distincție i-a revenit colegului său din atac Mohamed Salah.

Tehnicianul lui Liverpool s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale

La finalul partidei, Jurgen Klopp, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale: “Repriza a doua a fost diferită, dar mi-a plăcut și prima, sunt mulțumit de cum am știut să abordăm un meci complicat. Apoi a venit cartonașul roșu, nu am riscat nimic chiar și după eliminare. Ne-am făcut jocul, am întreținut un joc activ, pasele au mers bine. Alisson a apărat un penalty, totul a fost bine.”

Întrebat dacă se păstra raportul de 11 vs 11 pe teren rezultatul ar fi fost diferit Klopp a răspuns: “De pe bancă am văzut mâinile lui Christensen pe Mane și am realizat că se va dicta eliminare. Dacă asta a influențat rezultatul final? Cine poate să știe? Ma repet sunt mulțumit și de prima repriză”

La finalul partidei cu Chelsea, Liverpool se află pe locul 4 în campionat, după două etape, cu procentaj maxim de 6 puncte și un golevaraj pozitiv 6-3.

