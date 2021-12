Jurgen Klopp, scandal cu arbitrul meciului Tottenham – Liverpool 2-2! ”Nu am probleme cu alţii, doar cu tine!” Video

În etapa a 18-a din Premier League, și Liverpool au încheiat la egalitate, 2-2, după ce gazdele au deschis scorul prin Harry Kane, în minutul 13. Diogo Jota și Robertson i-au adus pe ”cormorani” în avantaj, dar Son a restabilit egalitatea cu un sfert de oră înainte de final.

Jurgen Klopp, tehnicianul de la Liverpool, a fost vădit nemulțumit de mai multe decizii ale brigăzii de arbitraj, în special că Harry Kane a fost iertat de eliminare.

El a protestat în timpul meciului, însă totul a culminat după fluierul final. Nervos, Klopp s-a repezit spre Paul Tierney, care a condus meciul. Klopp i-a strigat omului cu fluier: ”Nu am probleme cu arbitri. Numai cu tine”.

Jurgen Klopp nu s-a mulțumit cu atât, ci și-a continuat tirada: ”Nu ai jucat fotbal niciodată”, i-a mai strigat el lui Paul Tierney.

🗣 “I have no problems with any referees. Only you.” 😡

Audio from Jurgen Klopp’s confrontation with referee Paul Tierney after the game

— Football Daily (@footballdaily)