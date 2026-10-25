Jürgen Klopp și-a ales favorita din El Clasico și e cu ochii pe jucătorul cu origini românești

CE TREBUIE SĂ ȘTII Atitudinea defensivei madrilene l-a transformat în fanul Barcelonei

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Aflat pe banca tehnică a naționalei Germaniei, Jurgen Klopp (59 de ani) a prefațat cu entuziasm marele derby dintre FC Barcelona și Real Madrid. Fostul manager al lui a mărturisit că este un urmăritor fidel al confruntărilor din El Clásico încă din tinerețe și nu a ezitat să își declare simpatia pentru formația blaugrana înaintea confruntării din acest weekend.

Atitudinea defensivei madrilene l-a transformat în fanul Barcelonei

Klopp a explicat că în trecut înclina spre stilul catalanilor din cauza durităților pe care fundașii Realului, în frunte cu lusitanul Pepe, le aplicau pe teren. Chiar dacă anii au trecut, selecționerul Germaniei o vede pe Barcelona favorită în acest moment, deși catalanii vin după un eșec usturător în , 2-4 pe terenul celor de la Paris Saint-Germain. Înainte de înfrângerea de pe Parc des Princes, Barcelona venea după un start perfect de sezon în toate competițiile, câștigând toate cele 11 partide.

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„Bineînțeles că voi urmări Clásico-ul dintre Barcelona și Real Madrid. Am urmărit acest meci în fiecare etapă a vieții mele. Obișnuiam să fiu mai mult suporter al Barcelonei pentru că eram împotriva acțiunilor lui Pepe și ale altor fundași ai lui Real Madrid. Astăzi susțin cea mai bună echipă. Și, văzând cum stau lucrurile acum, probabil că aceea este Barcelona”, a declarat Klopp, conform sport.es.

Karim Adeyemi, fotbalistul cu mamă româncă aflat sub lupa selecționerului neamț

Pe lângă spectacolul garantat din teren, Jurgen Klopp are și un interes direct în duelul de pe Camp Nou. După retragerea lui Antonio Rüdiger din prima reprezentativă a Germaniei, singurul internațional neamț care va fi angrenat în derby este Karim Adeyemi (24 de ani), atacantul crescut cu o mamă româncă și un tată nigerian. Aflat sub comanda conaționalului Hansi Flick după transferul de la Borussia Dortmund, Adeyemi impresionează prin viteză și polivalență în linia ofensivă.

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Deși a ratat prezența la turneul final din 2026 din cauza unei accidentări, extrema stângă și-a recăpătat forma sportivă la Barcelona și reprezintă o piesă de bază în angrenajul Barcelonei, dar și al reprezentativei Germaniei. 40.000.000 este cota actuală de piață a lui Adeyemi, jucător ce a câștigat trofeul Golden Boy în anul 2021. Acesta a strâns două goluri și trei pase decisive în cele nouă apariții pe care le-a avut pentru formația blaugrana în acest sezon.