Jurgen Klopp, speriat de Erling Haaland înaintea derby-ului Liverpool – Manchester City: „E cel mai bun din lume!”

Liverpool vine după ce a înregistrat scorul sezonului în Champions League, 7-1 pe terenul celor de la Rangers. Totuși, „cormoranii” au parte de un test mult mai dificil în campionat, acolo unde dă piept cu Manchester City. Antrenorul german este impresionat de Erling Halaand, pe care-l consideră cel mai bun atacant din lume.

Jurgen Klopp, speriat de Erling Haaland înaintea derby-ului cu Manchester City

Erling Haaland traversează o formă extraordinară pe banca celor de la Manchester City. Atacantul venit în vară în Premier League de la Dortmund

ADVERTISEMENT

Pentru Erling Haaland urmează al doilea derby Liverpool – Manchester City al sezonului după .

Totuși, atacantul norvegian îl sperie pe Jurgen Klopp cu reușitele sale. Vârful cotat la 150 de milioane de euro de Transfermarkt a ajuns la 20 de goluri în 13 meciuri pentru Manchester City.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp, despre Erling Haaland: „Nu ne face viața mai ușoară”

Antrenorul german a vorbit despre derby-ul Liverpool – Manchester City și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Erling Haaland. „Probabil este cel mai bun atacant din lume, așa că trebuie să ne asigurăm că nu primește prea multe mingi. Asta vom încerca.

Împotriva lui City, dacă îl închidem pe Haaland cu prea mulți jucători, lăsăm spații pentru restul jucătorilor de talie mondială. Nu ne face viața mai ușoară. Lui Haaland, chiar și când era foarte tânăr, îi puteai vedea potențialul.

ADVERTISEMENT

Cred că nu a fost titular în meciul cu Salzburg de pe Anfield (n.r. în 2019), dar deja eram foarte ocupați gândindu-ne la el și cum să-l închidem. Oricum, a marcat! Are capacitatea de a fi destul de fizic și tehnic. Știe unde ar fi în offside, citește bine jocul. Are multe calități pentru a fi atacant, iar la City îi are în jurul său pe câțiva dintre cei mai buni golgheteri. Se potrivește perfect”, a mărturisit Jurgen Klopp la conferința de presă premergătoare meciului.

Jurgen Klopp, cuvinte mari și la adresa lui Manchester City: „E cea mai bună echipă din lume”

Antrenorul lui Liverpool a vorbit și despre Manchester City. Formația pregătită de Pep Guardiola are o singură înfrângere în acest sezon, cea cu Liverpool din luna iulie.

ADVERTISEMENT

„Îmi place să mă pregătesc pentru joc, este cea mai mare provocare cu care mă pot confrunta în fotbal. Fotbalul constă în închiderea spațiilor, a jucătorilor, acceptarea provocărilor, iar împotriva lui City este întotdeauna o provocare.

ADVERTISEMENT

Meciul este acasă, pe Anfield, noi împotriva lui City, care este cea mai bună echipă din lume în acest moment. Sigur că suntem într-o luptă cu ei. Am mai fost în această situație. Nu-mi pasă ce s-a întâmplat în trecut, dar toate lucrurile ne-au ajutat să mergem înainte”, a mai spus Jurgen Klopp.

Liverpool nu traversează o perioadă strălucită. „Cormoranii” se află pe locul 10 în Premier League după 10 meciuri. În Champions League, formația pregătită de Jurgen Klopp se află pe locul secund, cu 9 puncte după 4 meciuri și este aproape de calificarea în optimile Champions League.