Jurgen Klopp, victorie la meciul 400 pe banca lui Liverpool. „E sarcina mea să fiu aici și când trebuie să trecem printr-o perioadă grea”

După , doar o minune de genul celei reușite cu FC Barcelona, cu ani în urmă, o putea duce pe Liverpool pe prima poziție în grupă. ”Cormoranii” și-au dorit însă, măcar, o victorie revanșă. Pentru fani, după un start de stagiune deloc reușit. Dar și pentru Jurgen Klopp. Pentru care meciul era unul special.

Fără îndoială, Jurgen Klopp și-a asigurat deja un loc nu doar în inima suporterilor lui Liverpool, ci și în istoria clubului. Și vorbim despre o grupare cu nume de legendă pentru fotbalul britanic.

Și continuă să bifeze borne importante. La meciul cu Napoli a devenit doar al patrulea tehnician din istoria ”cormoranilor” care și-a condus echipa în 400 de jocuri. Performanță reușită până acum doar de Bob Paisley – 535, Tom Watson – 742 și Bill Shankly -783.

Pe care însă i-a depășit în ceea ce privește numărul victoriilor până la această bornă: 243. În plus, pentru Klopp era meciul 100 în Liga Campionilor.

400 – Jürgen Klopp is the fourth Liverpool coach to reach the mark of 400 matches in all comps (Bob Paisley 535, Tom Watson 742, Bill Shankly 783). He has already won more matches than any other LFC coach within his first 400 matches with the club (243). NormalOne.

— OptaFranz (@OptaFranz)