Sport

Juri Cisotti a mai bifat un post la FCSB! Premieră pentru italian în repriza a doua cu FK Auda

Polivalentul Juri Cisotti și-a mai trecut în CV o poziție pe care a acoperit-o la FCSB. La pauza meciului cu Auda, italianul a trecut o poziție pe care n-o mai jucase niciodată
Cristian Măciucă
30.07.2026 | 20:22
Juri Cisotti a mai bifat un post la FCSB Premiera pentru italian in repriza a doua cu FK Auda
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Juri Cisotti a mai bifat un post la FCSB! Premieră pentru italian în repriza a doua cu FK Auda. FOTO: sportpictures.eu
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Juri Cisotti (33 de ani) rămâne „Jolly Joker” la FCSB. La pauza meciului cu FK Auda, când roș-albaștrii erau conduși cu 0-1, italianul a fost trecut pe o poziție pe care nu mai jucase niciodată.

Juri Cisotti, noul fundaș dreapta de la FCSB

Juri Cisotti a început ca titular meciul cu Auda din manșa secundă a turului 2 preliminar Conference League. Italianul a fost folosit în flancul drept al atacului, dar după pauză a fost nevoit să treacă pe o poziție pe care nu mai evoluase niciodată. Marius Baciu l-a trecut fundaș dreapta pe Cisotti, după ce, în prima repriză, Valentin Crețu a evoluat catastrofal. Crețu a fost unul dintre vinovații la golul de 1-0 al letonilor, alături de Ștefan Târnovanu. 

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Marius Baciu a făcut schimbări disperate la pauza meciului dintre FK Auda și FCSB. Condusă cu 0-1, fosta campioană i-a scos din teren pe Valentin Crețu și pe Risto Radunovic. În locul lor au intrat Alexandru Stoian și Joao Paulo. Din acest motiv, Juri Cisotti a trecut în flancul drept al apărării. Până la partida cu Auda, Cisotti mai jucase mijlocaș central, extrema stânga sau dreapta, atacant central, dar niciodată fundaș.

Mihai Stoica crede că Juri Cisotti poate juca inclusiv fundaș central

După primul meci al sezonului, câștigat cu 2-0 de FCSB în fața lui FC Argeș, Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre Juri Cisotti. Președintele C.A. a transmis că italianul poate evolua inclusiv ca stoper. „Pentru mine cel mai bun jucător de pe teren a fost Juri Cisotti. A făcut un efort extraordinar, iar la 33 de ani sfidează vârsta, CV-ul şi joacă la cel mai înalt nivel meci de meci. Nimeni nu crede că are vârsta asta, indiferent ce poziţie joacă.

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Am avut o discuţie interesantă, i-am zis: ‘am realizat că poţi să joci şi fundaş central, pentru că mă gândeam că doar fundaş central nu poţi să joci, mai ales în trei’. Andre Duarte a zis: ‘Da, da, în mijloc, libero’. A ajuns între fundaşii centrali să facă o recuperare. Este un jucător excepţional şi un model pentru ceilalţi, cum se comportă, cum se antrenează şi ce viaţă duce”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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