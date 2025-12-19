Sport

Juri Cisotti, an de vis cu FCSB: “Am câştigat titlul, m-am adaptat la un club mare!”

Juri Cisotti a mărturisit că a avut un an de vis la FCSB. Ce a spus mijlocașul italian despre transferul la campioană, dar și despre cum s-a adaptat atât de repede.
Iulian Stoica, Marian Popovici
19.12.2025 | 15:34
Juri Cisotti an de vis cu FCSB Am castigat titlul mam adaptat la un club mare
Juri Cisotti, an de vis la FCSB. Sursă foto: Fanatik
Juri Cisotti s-a transferat în iarna anului trecut la FCSB, roș-albaștrii plătind 200.000 de euro în schimbul italianului celor de la Oțelul Galați. Mijlocașul s-a adaptat excelent la echipa campioană și a fost recompensat cu trofeul de Stranierul Anului la Super Gala FANATIK.

Juri Cisotti, an de vis cu FCSB

De la momentul transferului la FCSB, Juri Cisotti s-a integrat perfect la mijlocul terenului. Fotbalistul l-a suplinit excelent pe Dariu Olaru, căpitanul de drept al roș-albaștrilor accidentându-se în cantonamentul de iarnă petrecut în Antalya.

Mijlocașul italian a câștigat două trofee cu FCSB, campionatul și Supercupa, și a mărturisit că anul 2025 a fost unul de vis. Juri Cisotti a transmis că s-a integrat foarte bine la echipă, iar de acum atât el, cât și colegii săi trebuie să obțină rezultate chiar mai bune.

„(n.r. – Cum a fost anul 2025 pentru tine?) A fost un an foarte frumos. Am câștigat titlul, m-am adaptat foarte bine la club foarte mare așa cum e FCSB. Mă bucur, trebuie să mergem înainte și să facem chiar mai bine”, a declarat Juri Cisotti într-un interviu pentru FANATIK.

Cât de greu i-a fost lui Juri Cisotti

În continuare, Cisotti a explicat că prima sa perioadă la FCSB a fost mai dificilă, asta pentru că a schimbat clubul în iarnă și a trebuit să se adapteze noului stil de joc. Italianul a ținut să le mulțumească colegilor pentru cele realizate împreună și speră ca echipa să meargă din ce în ce mai bine.

„(n.r. – A fost dificilă prima ta perioadă la FCSB?) E normal să nu fie simplu atunci când schimbi echipa în iarnă, trebuie să te adaptezi foarte repede la noul stil de joc și la coechipieri.

Țin să le mulțumesc coechipierilor, totul a fost mai simplu cu ei și a mers bine. Doar cu muncă bună de acum înainte putem face din nou rezultate”, a mai  spus Juri Cisotti.

  • 800.000 de euro este cota lui Juri Cisotti
  • 53 de meciuri, 8 goluri și 12 pase decisive a adunat mijlocașul italian la FCSB

Juri Cisotti, an de vis cu FCSB

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
