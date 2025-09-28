Sport

Juri Cisotti, avertisment pentru coechipieri, după ce FCSB a încheiat seria „neagră” din SuperLiga: „Trebuie să facem asta”

Intrat la pauză în partida dintre FCSB și Oțelul, Juri Cisotti a obținut lovitura de la 11 metri din care Florin Tănase a marcat unicul gol al întâlnirii. Italianul a reacționat la finalul meciului.
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 23:38
Juri Cisotti avertisment pentru coechipieri dupa ce FCSB a incheiat seria neagra din SuperLiga Trebuie sa facem asta
ULTIMA ORĂ
Juri Cisotti a reacționat la finalul partidei FCSB - Oțelul 1-0. FOTO: Sport Pictures

FCSB a întrerupt seria negativă din Superligă cu un succes pe teren propriu contra Oțelului, scor 1-0. Intrat pe teren la pauză, Juri Cisotti a jucat un rol extrem de important în victoria obținută de campioană. Mijlocașul italian a tras concluziile la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Juri Cisotti după FCSB – Oțelul 1-0

Juri Cisotti a fost introdus pe teren la pauza meciului dintre FCSB și Oțelul, iar impactul fotbalistului italian a fost aproape instant. La doar două minute după ce a intrat pe gazon, mijlocașul a fost faultat în careu de portarul Oțelului, Cosmin Dur-Bozoancă, iar „centralul” Ionuț Coza a arătat punctul cu var.

Florin Tănase a transformat lovitura de la 11 metri, iar golul înscris de „decarul” FCSB-ului avea să rămână singurul al partidei. La final, fostul jucător al Oțelului a vorbit despre faza penalty-ului, dar și despre acțiunea în care tânărul Alexandru Stoian nu i-a pasat în fața porții. „Mă bucur că am câștigat. Era important să legăm două rezultate pozitive.

ADVERTISEMENT

A fost un meci important. Am demonstrat că suntem o echipă bună. (n.r. la faza penalty-ului) Pasa a fost extraordinară, timp perfect. Am văzut portarul și m-a lovit. A fost important rezultatul. Eu încerc să fac treabă la fiecare echipă, am doar amintiri bune de la Galați.

Cum a comentat Juri Cisotti faza în care Alexandru Stoian nu i-a pasat în fața porții

Stoian a încercat să dea gol, să aibă încredere. Atacanții au încredere dacă dau gol. Nu m-am supărat (n.r. că nu i-a pasat). Trebuie să rămânem concentrați. Acum nu stăm bine în clasament. Doar cu muncă și sacrificiu suntem unde trebuie.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Avem meci joi, trebuie să ne recuperăm. Pas cu pas ne concentrăm pentru meciul de joi (n.r. cu Young Boys). Apoi vom vedea ce va fi și cu Craiova”, a afirmat italianul, conform Digi Sport. Juri Cisotti a evoluat în 19 partide pentru FCSB în actuala stagiune, în care a marcat trei goluri, oferind și 4 pase decisive.

ADVERTISEMENT
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Digisport.ro
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
2,45 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Young Boys din Europa League.
Rezultate SuperLiga, etapa 11. FCSB – Oțelul 1-0. Laszlo Balint, extrem de nemulțumit:...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 11. FCSB – Oțelul 1-0. Laszlo Balint, extrem de nemulțumit: „Am vorbit înainte de meci și fix asta ne-a lipsit”
Oțelul a învins U Craiova și a pierdut cu FCSB, dar președintele clubului...
Fanatik
Oțelul a învins U Craiova și a pierdut cu FCSB, dar președintele clubului surprinde: „E mult mai puternică”
Daniel Bîrligea, momentul serii după FCSB – Oțelul 1-0! Cum a fost surprins...
Fanatik
Daniel Bîrligea, momentul serii după FCSB – Oțelul 1-0! Cum a fost surprins atacantul campioanei. Video exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea a refuzat-o pe Denise Rifai: 'Când se uită în ochii tăi,...
iamsport.ro
Florin Prunea a refuzat-o pe Denise Rifai: 'Când se uită în ochii tăi, ești gata. Nu pot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!