Juri Cisotti, avertisment pentru coechipieri, după ce FCSB a încheiat seria „neagră” din SuperLiga: „Trebuie să facem asta”

. Intrat pe teren la pauză, Juri Cisotti a jucat un rol extrem de important în victoria obținută de campioană. Mijlocașul italian a tras concluziile la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Juri Cisotti după FCSB – Oțelul 1-0

Juri Cisotti a fost introdus pe teren la pauza meciului dintre FCSB și Oțelul, iar impactul fotbalistului italian a fost aproape instant. La doar două minute după ce a intrat pe gazon, mijlocașul a fost faultat în careu de portarul Oțelului, Cosmin Dur-Bozoancă, iar „centralul” Ionuț Coza a arătat punctul cu var.

, iar golul înscris de „decarul” FCSB-ului avea să rămână singurul al partidei. La final, fostul jucător al Oțelului a vorbit despre faza penalty-ului, dar și despre acțiunea în care tânărul Alexandru Stoian nu i-a pasat în fața porții. „Mă bucur că am câștigat. Era important să legăm două rezultate pozitive.

A fost un meci important. Am demonstrat că suntem o echipă bună. (n.r. la faza penalty-ului) Pasa a fost extraordinară, timp perfect. Am văzut portarul și m-a lovit. A fost important rezultatul. Eu încerc să fac treabă la fiecare echipă, am doar amintiri bune de la Galați.

Cum a comentat Juri Cisotti faza în care Alexandru Stoian nu i-a pasat în fața porții

Stoian a încercat să dea gol, să aibă încredere. Atacanții au încredere dacă dau gol. Nu m-am supărat (n.r. că nu i-a pasat). Trebuie să rămânem concentrați. Acum nu stăm bine în clasament. Doar cu muncă și sacrificiu suntem unde trebuie.

Avem meci joi, trebuie să ne recuperăm. Pas cu pas ne concentrăm pentru meciul de joi (n.r. cu Young Boys). Apoi vom vedea ce va fi și cu Craiova”, a afirmat italianul, conform . Juri Cisotti a evoluat în 19 partide pentru FCSB în actuala stagiune, în care a marcat trei goluri, oferind și 4 pase decisive.